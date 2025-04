Il cadavere di un uomo di 67 anni è stato trovato all’interno dell’abitazione dove viveva a Varcaturo, frazione del comune di Giugliano (Napoli). La vittima, Ferdinando Formisano, pensionato, presentava il volto tumefatto e le cause del decesso, stando all’analisi del medico legale intervenuto su disposizione della procura di Napoli Nord, sarebbero riconducibili ad un trauma cranico.

L’intervento dei carabinieri, allertati dal 118, è avvenuto poco prima delle 16 in un appartamento di via Vicinale Amodio, al civico 64. Sarà adesso l’autopsia a chiarire meglio le cause del decesso dell’uomo con i militarti dell’Arma che non escludono alcuna ipotesi, dall’incidente domestico all’omicidio.

© Riproduzione riservata

Redazione