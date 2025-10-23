Il ‘bubu negli intrecci del fanciullino’ entra a far parte delle raccolte d’arte contemporanea comunali gestite dalla fondazione musei civici di Venezia. L’imponente scultura d’ora in avanti sarà ammirabile nel parco dell’isola di San Servolo. Alta 2,55 metri, con una larghezza di 2,45 metri e dal peso complessivo di circa due tonnellate, è stata realizzata dall’artista Emanuela Giacco nel 2023 e raffigura un orsacchiotto, a simboleggiare l’innocenza, la meraviglia e l’impegno dei bambini verso il futuro e la cura del mondo, così come testimoniano i materiali utilizzati: il ‘bubu’ è infatti interamente composto in cime nautiche recuperate, con struttura in ferro zincato, finitura in resina epossidica e verniciatura acrilica. Materia prima abilmente modellata dall’artista che avrà nuova vita in una delle più importanti oasi verdi veneziane: donata al Comune, è già esposta assieme ad altre opere d’arte contemporanea in un’area aperta al pubblico. La conservazione e valorizzazione del Bubu avverranno per il tramite della fondazione musei civici di Venezia, con la possibilità per il comune di valutarne in futuro un’esposizione in altro contesto cittadino.

