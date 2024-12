Viaggia Quasi Gratis ha aperto nel centro commerciale più grande del sud Italia il giorno 14 dicembre 2024: il MaxiMall Pompeii di Torre Annunziata. Questa è l’ottava agenzia di viaggi per il gruppo Viaggia Quasi Gratis, ormai a lavoro dal 2015, che ad oggi conta ben otto sedi, l’Hotel Poetica e due pub Gate20 Burger Tour. Di quest’ultimo, la seconda sede è stata aperta in contemporanea con sede di Viaggia Quasi Gratis all’interno del MaxiMall Pompeii, nella stessa giornata.

In occasione dell’apertura al MaxiMall Pompeii i titolari Anthony Ventimiglia e Nancy Busiello hanno deciso di ripetere l’operazione commerciale realizzata per la precedente apertura della sede del Centro Commerciale Campania del 10 novembre 2024. Il giorno 22 dicembre 2024 nella sede di Viaggia Quasi Gratis del MaxiMall Pompeii, ogni cliente che prenota un viaggio della durata minima di due notti, ha diritto ad un ulteriore viaggio in regalo verso una meta europea. In aggiunta, nella stessa giornata, chi prenota un viaggio nelle altre sedi Viaggia Quasi Gratis, ha un voucher dal valore di 50 euro spendibile per un’altra esperienza futura. Già con l’apertura della sede al centro commerciale Campania di Marcianise (Caserta), l’effetto di questa operazione di marketing ha generato un ottimo riscontro: tantissime persone hanno approfittato dell’offerta Viaggio in regalo; oltre 200 sono stati i pacchetti di viaggio prenotati durante la giornata.

«Siamo fieri di essere entrati a far parte del centro multifunzionale commerciale più grande del Sud Italia. In particolar modo la nostra azienda potrà offrire da oggi pacchetti di viaggio realizzati ad hoc per ogni cliente anche in questa zona della regione Campania, alla quale noi teniamo particolarmente, ovvero l’area che comprende Torre Annunziata, Pompei, Ercolano, fino ad estendersi verso Castellamare di Stabia. Questa operazione per noi è di fondamentale importanza in quanto i clienti di questa zona potranno raggiungere la sede Viaggia Quasi Gratis con maggiore facilità» dichiarano i titolari Anthony Ventimiglia e Nancy Busiello. L’altra sede più vicina è quella di Torre del Greco, ma in questo modo, grazie all’apertura presso il centro commerciale MaxiMall Pompeii, Viaggia Quasi Gratis si dirama sempre verso più direzioni. L’obiettivo, infatti, è quello di espandersi anche al di fuori della regione Campania, anche al di fuori dell’Italia. L’apertura della sede di Torre Annunziata è l’ennesimo passo fondamentale verso il raggiungimento di uno degli obiettivi di Viaggia Quasi Gratis.

Informazioni su Viaggia Quasi Gratis

Viaggia Quasi Gratis è un’agenzia di viaggi leader che nasce nel 2015 a Napoli da un’idea dei giovanissimi Anthony Ventimiglia e Nancy Busiello (33 e 32 anni ciascuno), con l’obiettivo di offrire esperienze di viaggio sostenibili e ad un costo accessibile a tutti. L’Agenzia di viaggi «Viaggia Quasi Gratis» si fonda sulla comunicazione mediante social network: vanta 450k followers su Facebook e 250k su Instagram.

Anthony e Nancy (rispettivamente 12.300 e 89.300 followers su Instagram) sono i titolari e ideatori del progetto fondato sul concetto di «Raccontare tutto e a tutti»: i due creatori di contenuti hanno mostrato i loro viaggi di coppia e il loro modo di vedere il mondo tramite i social media, fino a sviluppare una realtà aziendale fondata sull’influenza mediatica. La realtà Viaggia Quasi Gratis offre alcuni valori aziendali che fanno la differenza nel mercato del settore Travel campano e del sud Italia. Ad oggi l’agenzia leader è formata da 53 dipendenti, di cui 43 donne e 10 uomini, esaltando l’inclusività di genere. Inoltre offrendo contratti stabili a qualsiasi livello professionale, e costanti premi e bonus, con l’obiettivo di stimolare il personale aziendale ed eliminare qualunque condizione di burn-out e stress lavorativo.

«Le nostre agenzie hanno un tasso di conversione superiore al 70% e si rivolgono a clienti che realizzano viaggi di tipo leisure e business. Garantiscono, inoltre, un’assistenza e affidabilità costante, oltre ad un tasso elevatissimo di replicabilità dell’acquisto da parte dei clienti già nel nostro portfolio, differenziandosi dalle agenzie di viaggi e prenotazioni autonome online, e limitando il tasso di abbandono del carrello (frequente per l’87,08% del mercato Travel)» dichiarano i titolari Anthony Ventimiglia e Nancy Busiello. Ad oggi il numero di agenzie di viaggi aperte in Campania è 7, di cui 1 dedicata alle prenotazioni online. In programma c’è inoltre un’ulteriore apertura presso il centro MaxiMall di Pompei, prevista in contemporanea con l’apertura dell’area commerciale, contando così un totale di 8 agenzie di viaggi.

Il gruppo Viaggia Quasi Gratis ad oggi conta oltretutto un’attività di ristorazione, per la quale è prevista una seconda apertura al centro commerciale MaxiMall di Pompei, ovvero «Gate 20 Burger Tour». Questo complesso di locali si fonda sul concept dei viaggi: dall’idea del gate aeroportuale, ai menù food dedicati ai sapori internazionali (panini al vapore cinesi, tapas spagnole, burger americani sono solo alcuni degli esempi di portate proposte). E’ fondamentale per i titolari Anthony e Nancy comunicare la scelta di interfacciarsi con degli specialisti nell’ambito della ristorazione per la combinazione e ricerca dei prodotti alimentari. Il fine comunicativo è quello di scindere la loro passione per i viaggi, dal dimostrarsi intenditori del settore food, pur volendo unire entrambi.

I clienti fidelizzati che prenotano abitualmente presso Vqg hanno diritto ad un voucher gratuito per una cena per due persone presso il ristorante Gate 20 Burger Tour.

In aggiunta Vqg possiede il «Poetica Hotel», una struttura ricettiva in Campania che ospita i turisti incoming ed offre una notte romantica per le coppie che scelgono di prenotare il loro viaggio di nozze tramite il complesso di agenzie Viaggia Quasi Gratis. Tra gli obiettivi di Viaggia Quasi Gratis c’è quello di espandersi sul resto del territorio italiano, oltre a continuare a trasmettere i valori aziendali che vanta, mediante i social network e nelle agenzie fisiche. Viaggia Quasi Gratis ha inoltre l’obiettivo di ampliare il numero di personale dedicato esclusivamente alle prenotazioni online, in maniera tale da permettere a chiunque di accedervi seppure a distanza.