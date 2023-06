Sta facendo il giro del web questo video registrato da alcuni bagnanti in Liguria, sulla spiaggia di San Fruttuoso a Camogli. Si tratta di una passeggiata sul bagnasciuga di un gruppo di cinghiali, probabilmente mamma e cuccioli, che non sembrano minimamente disturbati dalla presenza umana.

Non si può dire altrettanto per i turisti che sembrano piuttosto intimoriti. C’è chi filma da lontano e chi corre a mettere in salvo asciugamano e ciabatte. Il gruppetto di cinghiali si è spinto fino alla spiaggia probabilmente in cerca di cibo.

L’incursione

I cinghiali sono passati tranquillamente tra i turisti, probabilmente alla ricerca di qualcosa da mangiare, dopo aver percorso i sentieri del parco di Portofino ed essere arrivati fino al mare. Continua tuttavia l’emergenza legata a questi animali, dopo che la scorsa settimana una donna di 35 anni era stata morsa presso piazza Palermo.

In Liguria

A gennaio 2023 in Liguria sono stato abbattuti poco più di 10 mila cinghiali su un contingente previsto di 38.000, e in Piemonte, dove un anno fa era stato scoperto il primo caso di peste suona, ad Ovada, circa 9 mila a fronte di 50 mila abbattimenti ipotizzati. Erano partiti da questi numeri Cia Liguria e Cia Piemonte, per lanciare l’allarme

© Riproduzione riservata

Redazione