È un video shock ma anche coraggioso, quello di Pablo Daniel Osvaldo, ex calciatore di Juventus e Roma, tra l’altro. Lo ha pubblicato sui suoi canali social, parlando del momento difficile che sta vivendo: “Non so se si tratta di una richiesta di aiuto o se semplicemente ho la necessità di parlarne ma soffro da tempo di una depressione molto grave. Una depressione che mi ha fatto cadere in alcune dipendenze, alcol e droghe“. “E la verità è che mi trovo in un momento in cui la mia vita mi sta sfuggendo di mano” ha aggiunto il 38enne italo argentino.

Il video di Osvaldo, la depressione

Osvaldo si è confessato nel video, parlando anche della sua situazione finanziaria: “Non ho un lavoro stabile e ho speso praticamente tutti i miei risparmi perché non avendo alcun reddito i soldi non durano per sempre ma questo è il meno, perché i soldi non mi hanno mai interessato. Sono nato povero e posso morire povero e questo non mi importa. Ma ciò che più mi fa male è che sto diventando più povero qui, nella mia anima. Spero un giorno di poter tornare ad essere quello di prima”.

Osvaldo, le cure psichiatriche e i farmaci

“Sono in cura psichiatrica e sto assumendo farmaci, soffro di mancanza di autostima, depressione. Le mie dipendenze dovute alla rabbia mi hanno portato all’autodistruzione e distruggono anche le persone intorno a me. Vivo praticamente da solo, chiuso in casa. Non esco, non faccio nulla di produttivo nella mia vita e a volte non ho nemmeno voglia di alzarmi dal letto. Perché vi dico tutto questo? Penso che sia l’unico modo per uscirne, lasciare che le persone sappiano davvero cosa mi sta succedendo. È difficile uscirne, ricado nelle dipendenze e mi isolo dalle persone che amo ed è molto difficile per me andare avanti”.

Poi i ricordi della sua carriera da calciatore: “Ero una persona completamente diversa, piena di sicurezza, fiducia. Oggi non mi riconosco. E faccio fatica a venirne fuori”. Nel video, Osvaldo ha anche invitato chi si trova nelle sue condizioni a parlarne: “So che ne uscirò e che tornerò come prima. Ancora non ho capito come sono arrivato fin qui, sinceramente. Ma può succedere a chiunque, spero un giorno di poter tornare ad essere quello di prima”.

Chi è Pablo Daniel Osvaldo

Pablo Daniel Osvaldo ha 38 anni. L’ex calciatore, passato per Atalanta, Lecce, Fiorentina, Bologna, Roma, Southampton, Inter e Juventus, si era poi ritirato. Dal mondo del calcio era passato a quello della musica, visto che aveva fondato nel 2016 il gruppo Barrio Viejo. Poi il ritorno in campo, ma giusto per disputare un paio di partite con il Banfield, in Argentina. Poi il nuovo e definitivo ritiro.

