E’ partita da Napoli una petizione rivolta al governo per chiedere di poter conoscere, attraverso raccolta dati Istat, i numeri reali della violenza che uomini e persone omosessuali subiscono all’interno delle relazioni familiari. L’iniziativa è promossa dagli avvocati Antonella Esposito e Angelo Pisani con il progetto 1523.it.

Il contesto sociale odierno e la violenza fisica, economica e psicologica che anche il sesso maschile subisce, ci impone di guardare al fenomeno con attenzione e raccogliere dati statistici esattamente come ci richiede la convenzione di Istanbul che è legge in vigore in Italia ed Europa.

L’informazione dominante guarda al fenomeno della violenza domestica ancora in una chiave di contrapposizione tra uomo e donna e vittima e carnefice. In realtà le dinamiche relazionali sono molto più complesse e la ingravescente violenza giovanile ne è un esempio. E’ pertanto necessario raccogliere numeri per far emergere un fenomeno che esiste e di cui i tribunali italiani si occupano quotidianamente ma che resta invisibile al decisore.

La petizione è disponibile anche per la firma digitale sui social e sarà sostenuta da una serie di incontri informativi sul territorio.

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