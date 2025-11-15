Si terrà a Viterbo, presso la Scuola di Ingegneria e Design dell’Università della Tuscia, l’edizione 2026 del FuseNet PhD Event, il principale incontro annuale dedicato ai dottorandi europei nel campo della fusione nucleare.



L’annuncio ufficiale è stato dato durante l’edizione 2025 del FuseNet PhD Event, svoltasi presso il sito di ITER a Cadarache, in Francia, il più grande e ambizioso esperimento mondiale per la realizzazione della fusione nucleare controllata e simbolo della cooperazione scientifica internazionale.

Redazione

Ciro Cuozzo