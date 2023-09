La proprietaria di Pioggia è deceduta a Voghera (Pavia) il 15 settembre. Una vita insieme fino all’ultimo. E lei, Pioggia, gatto femmina di 16 anni, è rimasta chiusa in casa, da sola, senza cibo né acqua, a vegliare la sua padrona. Per 12 giorni prima che qualcuno si accorgesse della tragedia.

Spaventata e silenziosa nel suo trasportino. Ora è al sicuro ma ha vissuto davvero un’esperienza drammatica. Ha vegliato per 12 giorni la sua padrona che era morta in casa, prima che qualcuno si accorgesse di quanto accaduto. Una tragedia della solitudine che i volontari che hanno recuperato e accolto l’animale vogliono provare a trasformare in una seconda vita.

Per questo hanno diffuso un appello su Facebook per trovare all’anziano felino una nuova casa. “Era trattata come una regina, ora è la tristezza fatta gatta – si legge nel post che propone Pioggia in adozione. – Vorremmo, però, farle passare gli ultimi anni di vita in serenità e sicurezza”.

“È stata recuperata con non poca fatica e si trova in stallo in una stanza – prosegue il racconto della vicenda. – La persona che la sta tenendo ha un cane che non va d’accordo con i gatti e Pioggia è anziana, non vogliamo traumatizzarla ancora di più”.

“Non sappiamo ancora nulla della situazione sanitaria di Pioggia, stiamo cercando di reperire il suo libretto sanitario o altre informazioni dai parenti della proprietaria deceduta. Cerchiamo per Pioggia una casa tranquilla, magari come ‘figlia unica’, per farle passare gli ultimi anni di vita in serenità e sicurezza”, si conclude il messaggio.

