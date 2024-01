Quattro partite per stabilire il poker di squadre che andrà a giocarsi la Final Four di fine mese, quattro match da dentro o fuori, senza alcun paracadute di sorta per chi non sarà all’altezza della situazione. Tra oggi e domani, le otto migliori squadre della Superlega di pallavolo maschile incroceranno le armi nei quarti di finale di Coppa Italia. Si parte alle 20 dall’OpiquadArena di Monza per Mit Vero Volley Monza-Cucine Lube Civitanova Marche, per poi sbarcare alle 20.30 su Rai Sport che, in diretta da Trento, trasmetterà Itas Trentino-Rana Verona; in contemporanea, la Gas Sales Blueenergy Piacenza ospiterà in casa l’Allianz Milano, mentre il posticipo delle 20.30 vedrà affrontarsi al Pala Barton – e in televisione su Rai Sport – Sir Susa Vim Perugia-Valsa Group Modena.

In palio, come detto, c’è l’accesso alle semifinali in gara unica che si giocheranno sabato 27 gennaio all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno, alle porte di Bologna. A vincere l’edizione 2022-2023 fu Piacenza, che dunque stasera proverà a difendere il titolo ottenuto nella finalissima di Roma dall’assalto di una Milano nient’affatto intenzionata ad accettare il ruolo di agnello sacrificale. Nella finale giocata nella capitale fu 3-0 della Gas Sales Bluenergy su Trentino, con i parziali 25-22, 25-17 e 25-23 a descrivere l’inerzia della gara che regalò la vittoria ai biancorossi piacentini. Da quando è stata istituita la formula che si chiude con la Final Four (correva l’anno sportivo 2009-2010), tre squadre – ossia Trentino, Civitanova Marche e Perugia – hanno messo il trofeo tricolore in bacheca per tre volte a testa, con la già citata Piacenza in compagnia di Modena a inseguire a quota due successi per ognuna, entrambe con la possibilità di entrare quest’anno nel club delle più vincenti di sempre.

Le otto squadre che si confronteranno in questi due giorni altro non sono che le prime otto classificate al termine del girone andata del campionato di Superlega, torneo in cui i campioni d’Italia dell’Itas Trentino hanno incassato un unico ko nelle 12 gare fin qui disputate, collezionando 11 successi e 31 dei 36 punti in palio. La massima espressione del volley maschile italiana è arrivata alla prima partita del girone di ritorno, con il dominio gialloblu in testa insidiato da Perugia a 28 punti (9 vittorie, 3 sconfitte) e da Piacenza a 27. (8,4). Dopo i quarti di Coppa Italia, gli assi della pallavolo nostrana torneranno in campo nel giorno dell’Epifania con i due anticipi Piacenza-Milano e Civitanova Marche-Padova. La restante parte del calendario, invece, si giocherà domenica pomeriggio e vedrà confrontarsi Taranto-Trentino, Modena-Verona, Perugia-Monza e Cisterna-Catania. Prima di tornare in clima Superlega, però, la coppa incombe. Il secondo trofeo della stagione è alle porte e, dopo la Supercoppa vinta in autunno da Perugia, è ora tempo per tutte le pretendenti di guardare oltre.