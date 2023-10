Jannik Sinner ha battuto in finale con un doppio 7-6 Daniil Medvedev, conquistando il torneo ATP 500 di Pechino. Il tennista italiano ha sfatato il tabù del russo, per lui infatti primo successo dopo sei sconfitte consecutive. Per l’altoatesino è il terzo trofeo della stagione dopo Montpellier e Toronto, il nono in carriera. Con la finale vinta, ha conquistato i punti necessari e ha strappato il pass per le ATP Finals di Torino.

Ieri Sinner aveva superato lo spagnolo Alcaraz in semifinale, raggiungendo la quarta posizione nel ranking mondiale eguagliando il record italiano di Adriano Panatta del 1976.

Il commento di Sinner

A fine partita, Sinner ha commentato il match e tutta la sua annata, scherzando anche con Medvedev: “Grazie per avermi fatto vincere un match. È stata una battaglia durissima. Il mio team mi ha reso un giocatore migliore, anche atleticamente sono migliorato. È un titolo che significa molto per me. Complimenti a Medvedev, sta facendo una stagione fantastica. Spero di ottenere altri grandi risultati in questa stagione”.

© Riproduzione riservata

Redazione