E’ di due persone ferite più un agente che ha cercato di soccorre una delle due. E’ il bilancio di una voragine apertasi in un tratto del marciapiede di via Posillipo, all’altezza del civico 77 dove è presente l’ingresso di un condominio. L’episodio si è verificato poco prima delle 9 di questa mattina, martedì 12 luglio.

Sul posto sono intervenuti gli agenti del locale commissariato oltre alla polizia municipale, ai sanitari del 118 e ai vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza l’area in questione. Le persone ferite per fortuna non hanno riportato gravi conseguenze.

seguono aggiornamenti

