È morta questa mattina in ospedale la signora di 82 anni di Nerola (Latina) affetta dal West Nile, virus della famiglia dei Flaviviridae isolato per la prima volta nel 1937 in Uganda e oggi diffuso in Africa, Asia occidentale, Europa, Australia e America.

West Nile, cos’è e come si trasmette

Si tratta di una malattia infettiva trasmessa dalle zanzare, in particolare del genere Culex pipiens, che colpisce soprattutto gli uccelli selvatici, e che viene trasmessa tra mammiferi proprio dalle punture degli insetti estivi. La donna era stata ricoverata il 14 luglio scorso per febbre e stato confusionale.

West Nile, gli altri modi di trasmissione del virus

Altre possibili vie di trasmissione comprendono la trasfusione di sangue e il trapianto di organi da donatori infetti e ancor più raramente sono state segnalate infezioni congenite trasmesse dalla madre al feto attraverso il latte umano.

West Nile, i sintomi

Tra i sintomi più comuni della malattia, anche se la maggior parte delle persone infette non manifesta alterazioni. Fra i casi sintomatici però ci sono anche mal di testa, nausea, vomito, linfonodi ingrossati e sfoghi cutanei. Proprio negli anziani e nelle persone debilitate la sintomatologia può essere più grave, portando anche a debolezza muscolare, disorientamento, tremori, disturbi alla vista, torpore, convulsioni, fino alla paralisi e al coma.

West Nile, la diffusione nel Lazio

Al momento nel Lazio ci sono altri sei casi confermati di infezione da virus West Nile, tutti circoscritti nella provincia di Latina. Due sono in condizioni critiche, gli altri quattro in condizione di miglioramento. La Regione Lazio ha emanato delle misure, attivate lo scorso 17 luglio, per il rafforzamento delle attività di sorveglianza e monitoraggio e per la corretta gestione di eventuali casi sospetti, con azioni per rimuovere focolai larvali in zone specifiche, soprattutto canali di medie, canali di irrigazione, canalette di scolo bordo strada e richiamando i medici alle giuste attenzioni nella diagnosi.

