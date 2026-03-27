Un Paese che esporta la sua “Grande Bellezza” in ogni angolo del pianeta ma, per molti versi, non riesce a trattenerla per sé. Che la vende al mondo l’idea della vita buona e la acquista raramente in proprio; e che ha elevato con il ritornello o del “bicchiere di vino con un panino” a simboli di una popolare filosofia della letizia — e lo ha fatto affidando l’insegnamento ad Al Bano e Romina Power, che nel 1982 non stavano scrivendo una canzone ma, inconsapevolmente, un manifesto antropologico. Ovvero non chiedere troppo, abbassare l’asticella finché coincide con il tavolo apparecchiato, e chiamare tutto ciò contentezza. Il Paese ha trovato quella formula convincente, l’ha adottata cantatandola per decenni a squarciagola. Il World Happiness Report 2026 arriva, con la freddezza bonaria dei numeri, a presentarne il conto: il rapporto, pubblicato giorni fa dal Wellbeing Research Centre dell’Università di Oxford in collaborazione con Gallup e il UN Sustainable Development Solutions Network, colloca l’Italia al 38° posto su 147 Paesi, con un punteggio di 6,574 su 10. Il profilo che emerge è quello di un paradosso geometricamente perfetto: quattordicesimo al mondo per aspettativa di vita in buona salute, cinquantottesimo per sostegno sociale, fragile nella percezione della corruzione e nella generosità. Si vive a lungo, insomma — ma non necessariamente insieme, non necessariamente sostenuti, non del tutto convinti che qualcosa possa cambiare. Siamo un popolo longevo e diffidente: i migliori anni della propria vita trascorsi a diffidare di chi avrebbe dovuto renderli migliori.

Il familismo come destino

La domanda che il rapporto pone indirettamente all’Italia non è perché siamo infelici, ma perché la felicità sembra che non la cerchiamo nemmeno come progetto collettivo, orizzonte politico, non come criterio di valutazione della vita pubblica. I dati dell’Ipsos Happiness Report 2026, condotto in 29 Paesi, disegnano con precisione quasi crudele la mappa affettiva degli italiani: il 69% si dichiara felice, cinque punti sotto la media internazionale, e le fonti di questa felicità sono, nell’ordine, famiglia e figli, salute fisica, sentirsi amati, situazione abitativa, relazione con il partner. Un universo integralmente domestico, perimetrato, privo di qualsiasi voce che riguardi la comunità, le istituzioni, il senso civico. La felicità italiana è un fatto sicuramente “privato” o familiare quando va bene. Al di fuori delle pareti domestiche, possono tutti andare a quel paese, se vogliamo essere brutali. Edward Banfield lo aveva intuito già nel 1958, osservando la società meridionale italiana. A suo tempo coniò la famosa espressione familismo amorale per descrivere quella cultura in cui la lealtà si esaurisce nel nucleo familiare e qualsiasi forma di bene collettivo viene percepita come astratta, irraggiungibile o, peggio, come terreno di fregatura. Settant’anni dopo, quella diagnosi ha perso la sua connotazione geografica — non è più solo il Sud — ed è diventata una condizione nazionale. La famiglia non è soltanto il luogo degli affetti: è il sostituto dello Stato, il luogo del welfare fai-da-te, l’unica istituzione di cui ci si fida davvero. Una supplenza che Giuseppe De Rita ha poi analizzato per decenni attraverso i rapporti Censis, descrivendo una società che avanza per micro-adattamenti locali e addensamenti molecolari, senza mai produrre un progetto di sé riconoscibile a scala collettiva.

Il letargo come postura civile

Robert Putnam, nel suo studio La tradizione civica nelle regioni italiane (1993), aveva già individuato nel deficit di fiducia generalizzata il cuore del ritardo civico del Paese. Ma quella diagnosi, per quanto acuta, rischiava ancora di essere letta come un problema di arretratezza da colmare. La realtà successiva ha dimostrato qualcosa di più inquietante: non si trattava di arretratezza, ma di un modello stabile. La sfiducia non è più reazione a un’esperienza negativa specifica ma è diventata la premessa da cui si parte, prima ancora di qualsiasi verifica empirica. Ciò che i sociologi chiamano letargo italico non è quindi la stanchezza di chi ha combattuto e perso: è piuttosto la quiete di chi ha smesso di combattere così presto da non ricordare più di averci mai provato. Non la disperazione, ma l’abitudine alla disperazione. Non la rabbia, ma la sua metabolizzazione silenziosa in cinismo quotidiano — in quella cultura della lamentela che Ilvo Diamanti, nelle sue analisi sulla società italiana, ha più volte indicato come uno dei tratti identitari più persistenti degli italiani contemporanei: ci si lamenta insieme, ci si riconosce nella lamentela, e nella lamentela condivisa si esaurisce ogni impulso al cambiamento. Da ciò osservo un conservatorismo tossico del nostro paese anche in termini politici: ogni tentativo di riforma è scambiato – per dolo comunicativo – per sovversione democratica, limitazione di diritti, autoritarismo. Il che è diventato alla lunga stucchevole anche perché, calata la polvere dell’ordalia, si viene ammorbati dalle stesse diagnosi, come tornare al punto di partenza. Bravi a segnalare i problemi ma scarsi nel risorverli.

I giovani e la fine delle promesse

La principale causa di infelicità dichiarata dagli italiani è sempre la situazione finanziaria ma sarebbe riduttivo leggere questo dato in chiave puramente economica. Dietro quella percentuale c’è qualcosa di più profondo: la percezione che il sistema non mantenga le sue promesse, che il merito non sia una leva affidabile, che la stabilità sia un privilegio ereditario più che un traguardo personale. È la stessa percezione che i giovani italiani portano dentro con quella lucidità sconfortante che si acquisisce presto quando si cresce in uno dei Paesi con la mobilità sociale più bassa d’Europa. Il rapporto Oxford 2026 dedica ampio spazio al declino del benessere giovanile in Occidente, correlato all’uso intensivo dei social media. Ma per i giovani italiani la crisi di prospettiva precede i social e li attraversa: i social media non creano il vuoto, lo rendono visibile in tempo reale, confrontandolo impietosamente con modelli di vita altrui che sembrano più coerenti, più sostenuti, più semplicemente possibili. C’è poi un dato che merita di essere isolato per ciò che dice al di là della superficie: rispetto al 2011, la percentuale di italiani che si dichiara felice è calata di quattro punti percentuali. In quindici anni — attraverso crisi economiche, instabilità politica cronica, una pandemia — il bilancio netto è una perdita. Il recente recupero di quattro punti nell’ultimo anno non è una svolta: è un aggiustamento. Il tipo di movimento che si compie quando si trova un nuovo equilibrio nell’adattamento. La resilienza degli italiani, di cui ci si riempie spesso la bocca con orgoglio retorico, assomiglia sempre più alla resilienza di chi ha imparato a stare comodo in una condizione che non avrebbe mai dovuto accettare.

La felicità da esportazione

Nel frattempo, il Paese continua paradossalmente a produrre felicità per altri. Il famigerato Made in Italy — cibo, moda, paesaggio, design, dolce vita confezionata per il turista incantato — è forse il più sofisticato sistema di esportazione del benessere altrui mai concepito. L’Italia sa generare desiderio nel resto del mondo con un’abilità che nessun altro popolo riesce a eguagliare. Il problema semmai è che questo desiderio non si rivolge verso l’interno: la bellezza non si converte automaticamente in benessere per chi la abita. La felicità italiana è, in larga misura, una felicità da esportazione — ottima per il mercato estero, introvabile sugli scaffali interni. Un Paese che si racconta magnificamente agli altri e fatica a raccontarsi qualcosa di credibile a se stesso. Un dato per tutti è il deficit di competenze culturali e di fruizione interna del nostro patrimonio paesaggistico e artistico a meno che non serva per farsi un selfie a tutto volto sullo sfondo (poco inquadrato) di una cattedrale o di un quadro. Tuttavia l’Italia ha tutto ciò che servirebbe per stare molto più in alto di quella trentottesima posizione: talento, creatività, una tradizione civica che in molti territori rimane genuinamente vitale. Quello che manca è la volontà collettiva di riconoscere che la felicità non è una faccenda esclusivamente privata — da conquistare a tavola o nel weekend — ma un obiettivo pubblico, misurabile, perseguibile con politiche serie sulla qualità dei servizi, sulla trasparenza delle istituzioni, sulla redistribuzione delle opportunità. Che si può smettere di compensare e cominciare a costruire. Che abbassare l’asticella non è saggezza: è solo un modo più confortevole di non saltare.

Il bicchiere di vino e il panino sono una metafora che salverei e restano. Ma forse è arrivato il momento di smettere di cantarli come se fossero un traguardo ma trasformarli in un progetto culturale attivo.

Giuseppe Trapani "l’occhio vede, la mente ordina, ma è il discernimento a stabilire il senso"

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