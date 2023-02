Travolto e ucciso da un treno dopo aver disegnando con le bombolette spray la scritta “Pace” su un muro dei piloni che reggono il cavalcavia sotto il quale passava il convoglio. E’ quanto accaduto nel primo pomeriggio di martedì 28 febbraio a pochi chilometri dalla stazione ferroviaria di Santa Maria Capua Vetere, in provincia di Caserta. La vittima è un giovane ragazzo tra i 20 e i 30 anni. Accanto al corpo gli agenti della polizia ferroviaria intervenuti poco dopo le 13 sul posto, hanno trovato la valigetta con all’interno diverse bombolette spray utilizzate dal giovane writer.

A notare il cadavere il personale di un treno regionale che viaggiava tra le stazioni di Caserta e Santa Maria Capua Vetere in direzione Cassino. Ancora da ricostruire la dinamica dell’incidente. Dalle prime informazioni raccolte, il corpo del giovane sarebbe stato sbalzato per circa venti metri dal punto di impatto. Forse una distrazione dello stesso alla base della tragedia ma saranno le indagini a chiarirlo. In corso anche accertamenti per risalire al treno che ha investito l’uomo, il cui cadavere è stato trovato nei pressi dei binari della linea Napoli-Roma.

Il traffico sulla tratta è stato riattivato alle 15.20, dopo un’interruzione di circa due ore che ha inevitabilmente causato gravi disagi alla circolazione con le Ferrovie dello Stato avevano anche attivato un servizio sostitutivo con bus da Caserta a Vairano e da Caserta a Piedimonte per il trasporto regionale.

