Risolto il mistero dello yacht arenatosi nella giornata di domenica 22 ottobre sulla spiaggia di Fregene, a Roma, che “per circa nove giorni” – secondo quanto ricostruito dall’agenzia Nova, ha vagato nelle acque circostanti dopo essere stato abbandonato dall’equipaggio composto da tre persone di nazionalità straniera che hanno chiesto soccorso a un traghetto in transito.

Uno yatch, chiamato Carpe Diem e lungo circa 16 metri, lasciato alla deriva per diversi giorni, forse nove, forse qualcuno in meno, e ritrovato spiaggiato a Fregene con un motore ancora acceso. Secondo quanto ricostruito dalla capitaneria di porto di Roma, che ha già intrapreso i dovuti contatti per rimuovere lo yacht ‘fantasma’, l’imbarcazione battente bandiera estera, era alla deriva da circa nove giorni dopo l’allarme lanciato dai suoi occupanti. A bordo, fa sapere la stessa capitaneria di porto, sono stati trovati documenti e scontrini che hanno consentito di ricostruire i vari spostamenti.

Da quanto emerso, nei giorni precedenti, le tre persone a bordo, durante la navigazione da Santa Marinella a Marsiglia, hanno lanciato un messaggio di soccorso dovuto ad un’avaria ed erano stati tratti in salvo da un traghetto, adibito a trasporto passeggeri che, a circa 70 miglia a largo di Anzio, li ha recuperati e poi sbarcati nel porto di Genova. La barca, alla deriva, si è poi arenata ieri.



