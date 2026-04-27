Il programma Landsat, nato dalla collaborazione tra NASA e USGS, osserva la Terra da oltre 50 anni. In questo lungo lasso di tempo, ha accumulato milioni di immagini del nostro Pianeta, che mostrano foreste, deserti, delta, ghiacciai e aree urbane visti dallo spazio. Un team della NASA, ha poi avuto l’idea di prendere quelle immagini, selezionarne i dettagli naturali che assomigliano alle lettere dell’alfabeto, e assemblarli.

Come funziona

Il “Your Name in Landsat“, è stato lanciato il 22 aprile per l’Earth Day. L’utente, non deve far altro che scrivere il proprio nome in una casella di testo, poi il sistema compone una grafica personalizzata usando le immagini satellitari più adatte ad ogni lettera. Ogni lettera, è accompagnata dalla posizione geografica esatta e dalle coordinate: ad esempio, un’ipotetica lettera “A” corrisponde ad un meandro fluviale in Amazzonia, o una lettera “O” ad un lago vulcanico in Giappone. Si può poi esportare l’immagine e condividerla.

L’alfabeto della Terra

Questa bellissima iniziativa, non è solo un gioco, bensì un modo alternativo per mostrare la varietà dei paesaggi terrestri e l’importanza del monitoraggio satellitare. Questo, anche forse per rendersi conto che la Terra, da lassù, ha già scritto tutte le lettere dell’alfabeto e i nostri nomi. Bastava solo fermarsi a guardarla.

CREA IL TUO NOME: https://science.nasa.gov/specials/your-name-in-landsat/

© Riproduzione riservata

Riccardo Tombolini