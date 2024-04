Giorgia Meloni sui social: la fine del fascismo pose le basi per la democrazia “Nel giorno in cui l’Italia celebra la Liberazione, che con la fine del fascismo pose le basi per il ritorno della democrazia, ribadiamo la nostra avversione a tutti i regimi totalitari e autoritari. Quelli di ieri, che hanno oppresso i popoli in Europa e nel mondo, e quelli di oggi, che siamo determinati a contrastare con impegno e coraggio. Continueremo a lavorare per difendere la democrazia e per un’Italia finalmente capace di unirsi sul valore della libertà”.

25 aprile, giovani palestinesi: “Ci prendiamo piazza Duomo”

“Vogliamo riprenderci questa piazza e riprenderla sul serio, non in modo performativo per questo abbiamo deciso di organizzare un momento di lotta che si terrà in piazza Duomo alle 13:30”: così hanno spiegato a radio Onda d’urto i giovani palestinesi e le realtà antagoniste che oggi si sono date appuntamento a Milano. In alcune storie su Instagram i giovani palestinesi lamentano che non è stata accolta la loro richiesta di parlare dal palco della manifestazione nazionale del 25 aprile e che lo spezzone palestinese è stato relegato in coda al corteo: “Noi non sottostiamo al Pd e ai sionisti: portiamo la Palestina in piazza Duomo”

Salvini: ho sempre onorato il 25 Aprile senza sbandierarlo Ma che prima volta…Ho sempre onorato il 25 Aprile senza doverlo sbandierare e senza politicizzarlo”. Così Matteo Salvini alla celebrazione del 25 Aprile in largo Caduti milanesi per la Patria a Milano. “Non l’ho detto fino all’ultimo per evitare che ci fossero quelli che invece di celebrare il passato perché non ritorni, vanno in giro a creare problemi”, ha aggiunto il leader della Lega. 25 Aprile, partito corteo pro Palestina a Roma Il presidio pro Palestina è partito in corteo da qualche minuto, da Porta San Paolo a Roma, e sta percorrendo viale della Piramide Cesta in direzione Circo Massimo. “Ieri partigiani, oggi antisionisti e antifascisti”, si legge sullo striscione del Movimento degli studenti palestinesi in Italia in testa. Alle casse risuona Bella Ciao. Gli studenti dei collettivi della Sapienza, in mobilitazione contro gli accordi tra l’università e Israele, rilanciano la data del 29 aprile quando si terrà un’assemblea “di costruzione” all’interno dell’ateneo. 25 Aprile, Brigata ebraica tenta ancora di superare la polizia La brigata ebraica aveva iniziato a lasciare Porta San Paolo a Roma, in occasione delle celebrazioni del 25 Aprile, percorrendo pochi metri, quando è tornata indietro ed è stata bloccata dalle forze dell’ordine. Qualcuno dei partecipanti ha poi tentato di superare più volte e nuovamente i cordoni di sicurezza per raggiungere il presidio pro Palestina. “Fino a che non se ne vanno noi restiamo qua”, hanno detto i pro Palestina verso la Brigata ebraica. I ragazzi dei collettivi universitari vorrebbero partire in corteo verso la Fao.

