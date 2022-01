E’ finito ufficialmente il percorso di Sergio Mattarella alla presidenza della Repubblica. L’ultimo inquilino del Quirinale ha iniziato il suo mandato nel 2015 e, secondo un’analisi del data journalist Livio Varriale, le parole Quirinale e Mattarella hanno generato solo su Twitter 1.941.995 tweets, 14.517.195 mi piace, 4.395.844 condivisioni, 377.696 citazioni e 1.674.199 commenti.

All’interno di questo schema, la parola Mattarella è comparsa in 1.412.660 tweets mentre Quirinale 654.203.

Il trend del presidente della repubblica negli anni ha raggiunto il maggior coinvolgimento nel 2018 come da grafico ed è singolare come questo anno sia stato migliore degli anni della pandemia.

2018 è stato l’anno di Mattarella

Nel 2018, gli argomenti che hanno fornito maggiore visbilità al Presidente della Repubblica sono stati: le Consultazioni che hanno portato al primo Conte con Salvini al Governo e la polemica con Luigi Di Maio per l’affaire Savona, non gradito all’Europa, su cui si scatenò la furia incrociata sui social dove si invocava il processo al Presidente per attentato alla Costituzione. In questo stesso anno, iniziano a scoppiare le prime le prime polemiche sugli immigrati che hanno portato alla caduta di Salvini nell’anno successivo.

Nel 2019 e nel 2020 è emerso un lato di Mattarella dissacrante sia in forma diretta che indiretta. Nell’anno pre Pandemia, il tweet con più condivisioni e preferenze è stato di un utente francese che ha raccontato come “Trump lo abbia chiamato Mozzarella e non Mattarella”

Trump a appelé le Président Italien Mozzarella au lieu de Mattarella et dit que les US et l’Italie étaient alliés depuis la Rome Antique.

La tête de la traductrice https://t.co/hM7wV4oAKa — Patrick (@Pjjourdan) October 17, 2019

Nel 2020 invece ha fatto sorridere la gaffe della diffusione di un video istituzionale ai media dove il Presidente della Repubblica lamentava la scompostezza dei suoi capelli nel messaggio alla nazione durante il lockdown. Un evento questo, il cui dubbio sulla sua genuinità resta ancora in piedi, che ha aumentato la popolarità del presidentissimo, a seguito di un messaggio di scuse del profilo Twitter ufficiale del Quirinale ed è il post social più gradito di tutto il settennato.

Per un errore di trasmissione l’ufficio stampa del #Quirinale ha inviato ai media un file sbagliato contenente alcuni fuori onda del Presidente Mattarella. Ce ne scusiamo con gli operatori dei media e i telespettatori — Quirinale (@Quirinale) March 27, 2020

Sono del 2020 gli altri due post che hanno dato lustro a Mattarella nel mondo virtuale: quello di Ivana Trump che si congratulava con la moglie del Presidente per l’accoglienza ricevuta in occasione del g8, più la nota del Quirinale in piena pandemia. Nel 2021, invece, la convocazione di Draghi al Quirinale ha scaldato il popolo della rete.

Chi sono i politici più citati insieme al Presidente?

N° Tweets

Mattarella – Salvini

106233

Mattarella – Conte

96053

Marratella – Renzi

74401

Mattarella – Draghi

43361

Mattarella – Meloni

23843

Marratella – Berlusconi

19933

Mattarella – Speranza

9050

Mattarella – Calenda

4389

Mattarella – Letta

3623

Matteo Salvini e Giuseppe Conte sono i leader di partito più presenti nei tweets dove è stato citato in questi sette anni il presidente Mattarella. Il peggiore di tutti è Enrico Letta, superato persino da Calenda, mentre Draghi in un solo anno è già nel mezzo della classifica.

Secondo Google Trends, l’interesse del pubblico per il Presidente è stato nella fase iniziale del suo mandato e nel 2018 come già ampiamente riportato. Sicuramente è stato maggiore rispetto al Quirinale ed è curioso notare come l’Abruzzo sia la regione che ha cercato di più su Internet Mattarella, mentre la ricerca più frequente è stata “discorso di Mattarella”, riferito al messaggio di fine anno.

Secondo l’autore della ricerca, Livio Varriale, “l’analisi ha evinto che Mattarella non è stato un presidente social, nonostante la pandemia gli abbia generato intorno maggiore consenso senza convertirlo in successo “di immagine”. Negli anni trascorsi con lui alla guida, c’è da evidenziare che il Presidente della Repubblica seppur non sia di alto interesse, resta una figura rispettata dalla popolazione e la solidarietà espressa nel 2018 ne è stata la prova”.

