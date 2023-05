Ancora un endorsement per Ultima Generazione, da parte dei dem. Il Partito Democratico di Lodi, attraverso il suo consigliere comunale Michele Merola, ha espresso ieri in aula consiliare tutta la sua simpatia nei confronti dei teppisti imbrattatori di Ultima Generazione.

Merola ha elogiato gli attivisti-teppisti, tre dei quali oggi sono a processo a Roma per aver gettato vernice lavabile sul muro del Senato. “Rivoluzione verde e transizione ecologica: dove ho letto questa frase?” sottolinea il consigliere dem nel corso del suo intervento: “Sono stati i vostri amici di Lega Ambiente a scrivere queste cose, o Greenpeace o i giovani attivisti di Friday for future o quelli di Ultima generazioni a cui va la mia simpatia“.

Immediata la reazione di un altro consigliere, Lorenzo Maggi: “Merola, essendo l’unico consigliere, credo abbia parlato a nome di tutto il Pd e in quest’aula ha espresso tutta la sua simpatia agli attivisti di Ultima Generazione”. Per cui “prendo atto che i dem di Lodi sposano la linea-Schlein in difesa di ragazzi a cui va invece tutto il mio biasimo e tutto il mio disprezzo per i mezzi che utilizzano per manifestare per questa visione catastrofista e offensiva”.

Redazione

Giovanni Pisano