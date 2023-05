Nella sua sinteticità, la notizia ha dell’incredibile. Oggi vanno a processo i tre giovani che nelle settimane scorse lanciarono vernice lavabile sulla facciata del Senato. E fin qui tutto normale, la cosa incredibile è che il Pd, come informa la consigliera regionale del Lazio Marta Bonafoni, presiederà il palazzo di giustizia in solidarietà ai poveri attivisti di Ultima Generazione.

Chissà cosa si aspettavano al Nazareno per rendere encomiabile il comportamento dei sedicenti militanti ecologisti? Un cavalierato del Presidente della Repubblica? Una onorificenza al merito? Una speciale menzione in diretta televisiva?

Da mesi gli autonominati difensori del pianeta, imbrattano monumenti sempre a favore di telecamere. È un reato? Oppure ognuno di noi può usare vernice lavabile a proprio piacimento, senza incorrere nelle maglie della giustizia? Una cosa tipo: la mia fidanzata è scomparsa e mi ha lasciato, vado ad imbrattare il suo condominio per protesta contro la solitudine, certo che le Marte Bonafoni d’Italia verranno a manifestare la loro solidarietà.

Un dubbio infine mi assale: Elly Schlein manderà la propria armocromista dai militanti di Ultima Generazione per consigliare il colore delle vernici da usare per il prossimo assalto? Fuor di battuta: che tristezza un Pd che perde di vista il senso della realtà, ed elegge quattro ragazzotti che comunque compiono dei reati, a rappresentare un tema drammatico come quello del cambiamento climatico.

Phil

