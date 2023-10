Dopo essere diventato un’icona del merchandising tra uova di Pasqua, pizze e panini, torte e persino zeppole di San Giuseppe, il tutto a lui ispirato, Victor Osimhen si trasforma anche in un bambolotto, rigorosamente mascherato. Sta per essere lanciato il nuovo ‘Cicciobello‘ nigeriano, un bambolotto ispirato al noto attaccante del Napoli, con tanto di ricci biondi e maglia numero 9.

La trovata è di Giochi Preziosi e dovrebbe essere disponibile nei negozi nei prossimi giorni. Ma il Napoli, detentore dei diritti d’immagine dei propri giocatori, sembrerebbe non aver concesso la licenza per la vendita e sarebbe pronto ad azioni legali contro l’azienda dell’ex Presidente del Genoa. Una notizia che se confermata trascinerebbe la società in una causa milionaria con immediato ritiro dal mercato del prodotto.

Il tutto avviene mentre il rapporto tra il giocatore e i partenopei continua a vivere alti e bassi. Solo pochi giorni fa, un video pubblicato dai canali social ufficiali del Napoli aveva suscitato le ire del bomber, che sentitosi preso in giro ha smesso di esultare e di calciare i rigori.

Intanto sale l’attesa per il lancio del bambolotto. Il prezzo al pubblico? 70 euro. Mica poco, ma si tratta pur sempre di un calciatore.

Redazione

© Riproduzione riservata

Luca Frasacco