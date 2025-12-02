Si terrà mercoledì 3 Dicembre, sul Sagrato del Duomo a Napoli, a partire dalle ore 19,00, la IV edizione del Premio “Dar Voce” – Festival della musica e cultura napoletana, con il del patrocinio del Comune di Napoli. A condurre la serata il Direttore Artistico Diego Di Flora e l’influencer Teresanna Pugliese.

Obiettivo dell’oramai consolidato appuntamento, che nasce da un’idea del consigliere comunale Massimo Pepe ed è realizzata in collaborazione con l’Assessore al Turismo Teresa Armato, è di valorizzare il territorio partenopeo nella sua tradizione popolare e culturale, conferendo premi a coloro che si sono contraddistinti nella propria arte, canora, ma non solo, favorendo lo sviluppo e la crescita artistica di Napoli, culla per eccellenza della melodia e della prosa in tutto il Mondo.

I premi saranno conferiti, tra gli altri, dal Sindaco Gaetano Manfredi, dal vicesindaco, Laura Lieto e dall’assessore Armato. Il Sindaco Manfredi premierà Paola Iezzi, giudice di X Factor. L’iniziativa rientra nella programmazione culturale degli eventi natalizi di Napoli città della musica.

Ad essere premiati, oltre alla Iezzi, Ste; Emanuele Palumbo; Raiz; Viscardi; Gli Arteteca; Le One; Ivan Granatino; Mr Hyde; Rico Femiano. Riconoscimenti dal valore simbolico e culturale, dunque ma senza dimenticare la finalità benefica della kermesse, durante la quale, grazie al supporto di sponsor e sostenitori, sarà devoluto un contributo economico a favore dei progetti per i bambini della Fondazione Santobono Pausilipon.

© Riproduzione riservata

Redazione