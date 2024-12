Al via la nuova edizione per l’anno 2024 dei Pro Fighting Games. Quest’anno il montepremi complessivo a disposizione dei vincitori sarà di 1.650€. L’evento, organizzato dalla società sportiva Pro Fighting Napoli Club, si terrà presso la sede del club, a Napoli, in via Andrea D’Isernia 59, domenica 15 dicembre. Inizio delle gare alle ore 9 e premiazioni previste alle ore 18.

Per la kermesse sportiva sono state previste cinque competizioni maschili e una femminile. Le sfide maschili sono divise e raggruppate in:

1. OPEN ASSOLUTI 1RM Pull Up/Chin Up: una competizione a numero chiuso con un massimo di 25 iscritti, in cui gli atleti eseguiranno il massimo carico possibile in tre tentativi. 

2. OPEN ASSOLUTI 1RM Bench Press: simile alla precedente, ma focalizzata sulla panca piana, con tre tentativi per ogni atleta. 

3. Gara di ENDURANCE: suddivisa in categorie di difficoltà (Principiante, Intermedio, Avanzato), che prevede circuiti di esercizi come pull-up, dip e push-up, da completare nel minor tempo possibile. 

La competizione femminile prevede, invece, prove specifiche di endurance, con premi dedicati alle prime tre classificate. L’evento sarà caratterizzato da un’intera giornata all’insegna dello sport, con musica, buon cibo e l’opportunità di condividere la passione per il calisthenics.

Redazione

© Riproduzione riservata

Andrea Aversa