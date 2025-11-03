Il prestigioso festival indipendente newyorkese, noto per aver ospitato opere poi approdate fino aglitorna con l’edizione 2025 per celebrare il cinema indipendente proveniente da ogni parte del mondo. La manifestazione è dedicata a valorizzare voci originali e produzioni che puntano sull’innovazione e sull’impatto globale.

Tra i film selezionati figura Final Broadcast, dell’unico regista italiano in gara, Davide Ippolito. Il film segna anche la prima produzione della casa italo-americana N41 Studios, fondata da Ippolito ed Emanuele Scamardella, produttori esecutivi insieme a Simone D’Andria in collaborazione con la LuckyHorn Entertainment.

Sperimentale e audace nella sua concezione, Final Broadcast richiama la struttura essenziale e claustrofobica di The Blair Witch Project, combinando real time, linguaggio televisivo e ambientazione apocalittica per affrontare temi cruciali come la corsa nucleare, la crisi ambientale, la spettacolarizzazione dei media e la manipolazione della verità.

Un film destinato a far discutere, capace di provocare una riflessione collettiva sul potere dei media e sulla responsabilità etica della comunicazione in tempi di crisi mondiale.

Pur essendo un film americano, Final Broadcast è impreziosito dal contributo di grandi artisti italiani che hanno costruito il proprio successo negli Stati Uniti.

La colonna sonora è firmata da Davide Pannozzo, chitarrista e compositore blues italiano di fama internazionale, noto in America per le sue collaborazioni con artisti di primo piano e per il suo stile innovativo. Tra gli attori protagonisti spicca Jacopo Rampini, interprete italiano attivo tra teatro, cinema e televisione negli Stati Uniti.