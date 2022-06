L’Unione delle Camere Penali Italiane ha assegnato al direttore del Riformista Piero Sansonetti il premio Giornalismo e Informazione Giudiziaria “Massimo Bordin” 2022. Il premio, giunto alla terza edizione, è stato consegnato ieri a Rimini in una sessione nel corso del VI Open Day dell’Unione Camere Penali. «Piero Sansonetti è unanimemente riconosciuto quale acuto analista della realtà politica del nostro Paese e delle dinamiche sociali ed economiche internazionali», ha dichiarato la Giuria assegnando il riconoscimento al nostro direttore.

«Egli è da sempre autore di campagne contro ogni abuso di potere e per la corretta informazione giudiziaria. Giornalista coraggioso, sempre in prima linea nella difesa dei diritti individuali e dei valori del giusto processo. Ha saputo diffondere il punto di vista dell’Avvocatura contro ogni deriva populista. Nella sua lunga carriera e pluriennale esperienza di direttore di testate giornalistiche ha sempre interpretato al meglio la necessità di dare voce a quella parte di società che crede nel garantismo e nel principio di presunzione di innocenza. Assegnando a Piero Sansonetti il premio intitolato a Massimo Bordin l’Unione intende manifestargli la propria gratitudine per l’alta qualità del suo lavoro».

© Riproduzione riservata

Redazione