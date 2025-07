A Vincenzo Bocciarelli il Premio Ulisse 2025 per l’impegno culturale e sociale. L’attore e direttore dei Teatri di Siena riceve il prestigioso riconoscimento dall’Accademia “Italia in Arte nel Mondo” nell’ambito della Biennale “Odissea” a Lecce. Vincenzo Bocciarelli, noto attore e attuale direttore dei Teatri di Siena, sarà insignito del Premio Speciale della Presidenza “Ulisse Re di Itaca” 2025, assegnato dall’Accademia “Italia in Arte nel Mondo”. Il premio verrà conferito a Lecce, durante la Biennale “Odissea, Metafora del Viaggio della Vita”, in programma dall’11 al 19 luglio 2025.

La motivazione del riconoscimento sottolinea l’alto valore artistico e il profondo impegno civile di Bocciarelli, considerato un interprete moderno del mito di Ulisse: un viaggiatore dello spirito, capace di promuovere cultura, riflessione e libertà di pensiero. Il Premio Ulisse 2025, simboleggiato da un busto artistico dedicato all’eroe omerico, è destinato a personalità che si distinguono per il loro contributo all’arte, alla cultura, alla scienza e alla società. L’Accademia evidenzia la capacità dell’attore di portare alla luce le contraddizioni del presente e sensibilizzare sui diritti umani fondamentali.

Con una carriera che abbraccia teatro, cinema e televisione, Vincenzo Bocciarelli continua oggi, attraverso la sua direzione dei Teatri di Siena, a promuovere una visione della cultura come strumento di crescita collettiva. La premiazione sarà uno dei momenti più attesi della manifestazione internazionale, celebrando una figura che unisce talento artistico e impegno etico.

Maurizio Pizzuto

