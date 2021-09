Oltre duemila brand online, più di 400mila articoli e un’applicazione scaricata oltre 26 milioni di volte. Sono i numeri di About You, marchio di e-commerce che sta scalando le gerarchie europee e mondiali dello shopping online. È nata in Germania, sede ad Amburgo, fondata nel 2014, parte dell’Otto Group. Principalmente attiva oggi in paesi germanofoni come Germania, Austria e Svizzera e nei vicini Paesi Bassi, Belgio, Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Ungheria e Romania. È una delle compagnie di e-commerce cresciuta più rapidamente dal 2018 a oggi.

“La nostra ambizione è di digitalizzare la classica passeggiata da shopping creando un’esperienza personalizzata e ispiratrice sullo smartphone. Per questo abbiamo creato About You, una destinazione in cui le persone possono scoprire la moda che si adatta davvero alla loro personalità da una gamma di oltre 2.000 marchi. Con la sua costante attenzione alla personalizzazione, all’ispirazione e allo shopping mobile, About You ha generato vendite superiori a 1,17 miliardi di euro nell’anno fiscale 2020/2021 ed è ora uno dei più grandi e-tailer di moda in Germania”.

Già nel 2018 la società si piazzò tra i primi cinque rivenditori online del Paese. La strategia principale della società è quella di puntare sugli influencer che vendono sia articoli propri che di terzi. E quindi di puntare sulla personalizzazione nella navigazione, nei suggerimenti e nell’esperienza di shopping in base a gusti e interessi del clienti. La marca della stessa About You, Edited, viene venduta anche in negozi fisici e punti vendita. Con un evento ricco di ospiti a Milano la società ha presentato il nuovo shop online di moda in Italia.

“Quando abbiamo iniziato ABOUT YOU, la nostra visione era quella di creare la prima destinazione online dove scoprire la moda e trarre ispirazione da prodotti pertinenti che si adattano davvero al tuo stile personale – si legge sul sito – non importa quanto piccolo sia lo schermo. Volevamo trasferire su Internet l’esperienza ispiratrice delle vetrine e offrire a ogni cliente un negozio online di moda personalizzato in modo unico. Lavoriamo duramente per raggiungere i nostri ambiziosi obiettivi e miriamo a diventare il numero 1 nel settore della moda europeo”.

About You è diventata il primo “unicorno” (aziende e startup che superano il miliardo di dollari di valore) con sede ad Amburgo. Possiede e presenta un numero di collezioni in esclusiva. Il target sono principalmente uomini e donne tra i 18 e i 49 anni, anche se dal 2019 vende anche abiti per bambini. Segni particolari: il logo cambia in “About” più il nome del cliente una volta effettuato il login. La società organizza anche gli About You Awards, a cadenza annuale, diffuso dall’emittente tv privata ProSieben.

Vito Califano Giornalista. Ha studiato Scienze della Comunicazione. Specializzazione in editoria. Scrive principalmente di cronaca, spettacoli e sport occasionalmente. Appassionato di televisione e teatro.

© Riproduzione riservata

Vito Califano