Giovedì 4 novembre 1993

Decisa l’emissione dei Buoni del Tesoro poliennali a trent’anni con scadenza novembre 2023, la più lunga per i titoli del debito pubblico a reddito fisso, la tranche sarà di 2.000 miliardi, renderanno il 9% lordo annuo. Dopo il drammatico messaggio del Presidente della Repubblica a reti unificate, i leader di Pds e Lega Occhetto e Bossi propongono a Martinazzoli un accordo sulla data delle elezioni. Il Segretario della DC però respinge l’invito ribadendo che il potere di scioglimento del Parlamento è una prerogativa del Presidente della Repubblica. Secondo l’autorità garante della concorrenza e del mercato, la SIP ha compiuto “un abuso di posizione dominante nel mercato della radiofonia mobile cellulare offrendo come fornitore unico il servizio con sistema digitale (Gsm)”. La delibera dell’antitrust afferma come la telefonia mobile “sia un servizio che debba essere offerto in regime di concorrenza e che l’entrata nel mercato della Sip, che è già monopolista nella fornitura della telefonia vocale di base e nel servizio cellulare analogico (Tacs), ha dato luogo a una estensione della posizione dominante, creando un oggettivo ostacolo all’ingresso di nuovi operatori”.

Anteprima mondiale a Parigi del Film “Piccolo Buddha” di Bernardo Bertolucci. Alla proiezione ha assistito il Dalai Lama, che per la prima è entrato in una sala cinematografica. Lunedì 4 novembre 2013 – Per l’Istat nel 2013 il Pil arretrerà dell’1,8% mentre nel 2014 è prevista una crescita dello 0,7%. Il governo nelle ultime stime ufficiali indicava -1,7% per il 2013 e +1% per il 2014. Numeri che provocano la reazione immediata del ministro del Tesoro, Fabrizio Saccomanni, che spiega come la differenza di stime sulla crescita del Pil nel 2014 fra Istat e Tesoro è “essenzialmente dovuta al processo di riforme strutturali che abbiamo intrapreso e alle misure per il rimborso dei debiti della pubblica amministrazione”. È iniziato al Cairo, in Egitto, il processo contro l’ex presidente egiziano Mohamed Morsi, deposto da un colpo di stato compiuto dall’esercito il 3 luglio scorso. L’accusa di omicidio e incitamento alla violenza. Morsi, che ha negato tutte le accuse e rifiutato di indossare l’uniforme carceraria, ha urlato “Io sono il presidente legittimo dell’Egitto. Mi rifiuto di essere giudicato da questo tribunale”. Assolto dopo 10 anni Antonio Bassolino e con lui gli altri 27 imputati nel processo per i presunti illeciti nella gestione del ciclo dei rifiuti in Campania. Mentre in Germania, Francia e Spagna la domanda di auto è in ripresa, in Italia invece continua ascendere -5,58% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. A complicare le cose ha contribuito anche l’aumento dell’Iva al 22%.

Franco Bellacci