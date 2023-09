Giovedì 16 settembre 1993



5.000 cittadini di Savona stanno ricevendo in questi giorni una lettera dalla Pretura dove sono invitati a giustificare entro 15 giorni al Prefetto il motivo per cui non hanno votato alle elezioni politiche del 1992. La mancata risposta comporterà un’iscrizione sul certificato di buona condotta. L’Amministrazione Comunale ha voluto rassicurare i cittadini coinvolti, quasi tutti molto anziani, sottolineando che siamo di fronte ad un’applicazione molto rigida della legge e che in ogni caso il certificato di buona condotta non ha più alcun utilizzo pratico.

Il Governo intende approvare in Legge Finanziaria l’autonomia scolastica. Ad eccezione delle carriere dei docenti che continueranno ad essere governato dal ministero, il resto passerà nelle mani dei presidi che avranno un ampio potere organizzativo. Sabino Cassese definisce la riforma “il più bel regalo che si potesse fare alla scuola italiana”.

Angelo Izzo, il mostro del Circeo, in fuga da tre settimane è stato catturato in un residence a Parigi: aveva con sé una pistola e 10 milioni di lire. Donatella Colasanti, una delle sue vittime, ha commentato: “Non cerco vendette, ma sono contenta che quell’uomo torni in cella. La giustizia italiana evita così un’altra umiliazione”.

Demetrio Volcic, ex corrispondente da Mosca, volto noto agli italiani, è stato nominato direttore del Tg1 al posto di Albino Longhi. Volcic ha detto: “So che non parto da zero. Cercherò di fare informazione all’americana”.

Lunedì 16 settembre 2013

Alle ore 9:06 hanno avuto inizio i lavori per ruotare e raddrizzare il relitto della Costa Concordia, naufragata all’Isola del Giglio la notte del 13 gennaio 2012. Si è trattato di un’operazione mai tentata prima per una nave di così elevato tonnellaggio. L’intervento si concluderà positivamente nella notte, dopo 17 ore e una rotazione di 65 gradi della nave.

Sergio Marchionne, amministratore delegato di Fiat, smentisce le voci sullo spostamento all’estero della produzione delle Alfa Romeo: “Fino a quando ci sarò io, l’Alfa si produrrà in Italia”. Aggiunge che il polo del lusso, a partire dalla Maserati, rimarrà a Torino e che entro la settimana saranno pronti i documenti per l’offerta pubblica iniziale di Chrysler.

Il governatore della BCE Mario Draghi è intervenuto a Berlino. Le priorità della Banca Centrale Europea sono competitività, occupazione e credito. Sottolinea il miglioramento dell’economia, ma c’è ancora molto da fare. “Economia ancora fragile, disoccupazione troppo alta”. E resta l’alert sul debito, per cui invita i paesi coinvolti a continuare le operazioni di risanamento dei conti pubblici.

Franco Bellacci

© Riproduzione riservata

Franco Bellacci