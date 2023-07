Sabato 13 luglio 2013

È la foto del giorno. Una giovane ragazza che parla da un palco. Si chiama Malala Yousafzai, il palco è quello dell’ONU. È pakistana, ha compiuto 16 anni proprio il 12 luglio, 9 mesi prima i talebani le hanno sparato in testa per la sua battaglia per il diritto allo studio: «Un bambino, un insegnante, un libro e una penna possono cambiare il mondo».

Scompare la distinzione fra figli legittimi e figli naturali. D’ora in avanti in Italia non ci saranno più distinzioni fra figli nati all’interno o all’esterno di un matrimonio o nel caso in cui il figlio sia adottivo.

La pubblica amministrazione italiana è il peggior pagatore di tutta Europa, i crediti vantati dalle imprese ammontano a circa 120 miliardi e fra i 52.100 fallimenti aziendali nel periodo 2008-2012, 15.100 sono imputabili ai ritardi nei pagamenti della pubblica amministrazione.

Le società di rating in azione: Fitch declassa la Francia che da AAA passa a AA+, Moody’s paventa il possibile default di Cipro e quindi la possibile uscita dall’Euro. Lo spread italiano invece supera la soglia dei 300 punti arrivando a toccare quota 302.

Martedì 13 luglio 1993

Duro scontro fra l’Italia e gli Stati Uniti e ONU in Somalia. L’Italia ha criticato il bombardamento del quartier generale dei ribelli fatto dai militari USA che ha provocato oltre 80 morti. Al ministro della difesa italiano rispondono il Segretario Generale dell’ONU Boutros Ghali («Decidiamo noi») e in maniera ancora più dura il suo vice Kofi Annan («I soldati italiani in Somalia devono rispettare le regole, altrimenti se ne possono anche andare»).

L’Associazione Nazionale Magistrati protesta contro un legga in discussione alla Camera. L’ANM non vuole che si cambi le norme sul carcere preventivo e quelle sull’avviso di garanzia. L’associazione chiede piuttosto maggiori fondi per la giustizia per pagare gli straordinari che consentirebbero di tenere aperti i tribunali dopo le 14.

Dure reazioni di tutte le forze politiche alla minaccia di sciopero fiscale di Umberto Bossi, che però ribadisce la minaccia. Per il leader della Lega Nord sarebbe la giusta reazione nel caso in autunno non si svolgessero le elezioni politiche.

12 morti a Sarajevo per una bomba, erano in coda per prendere l’acqua. La città bosniaca è senz’acqua da giorni, anche l’ultima pompa idrica in funzione ha smesso di funzionare. L’uso di acqua inquinata ha come conseguenza il dilagare di epidemie di tifo e dissenteria.

Terza liceo scientifico ottimi voti in tutte le materie, ma per tutto l’anno ha rifiutato di fare ginnastica, 4 in pagella e rimandata a settembre. I genitori non ci stanno e fanno ricorso al TAR.

Franco Bellacci

© Riproduzione riservata

Cristina Cucciniello