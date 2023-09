Domenica 19 settembre



Alle 1 di notte di sabato è esplosa un’autobomba davanti alla caserma dei carabinieri di Gravina di Catania. Quattro feriti, di cui uno in modo grave, l’appuntato Sebastiano Grasso che ha perso un occhio ed è rimasto ferito a una mano e a una gamba. Gli investigatori sono sicuri che i mandanti sono i boss della nuova cupola. La bomba era programmata per detonare al cambio turno, ma una chiamata per sedare una lite lo ha ritardato e ha impedito che lo scoppio facesse una strage.

Achille Occhetto, segretario del PDS, alla Festa dell’Unità a Bologna apre ad un’alleanza con Rete, Rifondazione Comunista e Alleanza Democratica. Ribadisce il proprio sostegno alla magistratura, nonostante le indagini che stanno coinvolgendo membri del suo partito, ma sottolinea “che il rispetto per la magistratura non vuol dire infallibilità di ogni singolo magistrato”.

Elezioni politiche in Polonia, in un quadro molto frammentato per la presenza di 210 liste. Solo 6 però riescono a superare la soglia di sbarramento. Il primo partito risulta quello degli ex comunisti, l’Alleanza della Sinistra Democratica (20,4%), che si alleerà con il secondo il Partito Popolare Polacco (15,4%), che esprimerà il presidente del Consiglio Waldemar Pawlak.

Giovedì 19 settembre 2013



“Non sono Jo Condor, sulla stabilità del governo andremo all’attacco. Da un po’ di tempo c’è la volontà di usare il governo come un punching ball, tutti se le danno di santa ragione, ma noi continuiamo a lavorare”. Enrico Letta risponde così a Silvio Berlusconi, che in un video ha lanciato la nuova Forza Italia.

Prima intervista alla carta stampata di Papa Francesco, sarà pubblicata su “La Civiltà Cattolica”. Vengono toccati molti temi, al centro del testo c’è soprattutto l’idea che la Chiesa è misericordia. Prima dei princìpi, insomma, viene il “kerygma”, l’annuncio che il Vangelo è amore, accoglienza verso tutti.

Vladmir Putin in un forum internazionale ha difeso la legge russa contro la propaganda omosessuale: “L’Occidente ha perso i suoi valori come dimostrano i matrimoni gay. Noi vediamo come molti paesi euroatlantici si sono messi sulla via del rifiuto delle proprie radici, compresi i valori cristiani, che sono la base della civiltà occidentale, negando l’identità nazionale, culturale, religiosa, e persino del genere”.

L’Inter sta per diventare una squadra di proprietà indonesiana. È praticamente concluso l’accordo fra Massimo Moratti ed Erick Thohir per il passaggio del 70% delle quote, rimangono solo da definire alcuni aspetti prima di passare alle firme. Thohir sarà il primo presidente asiatico di un club di Serie A.

Franco Bellacci