Lunedì 20 settembre 1993



Mario Segni boccia l’alleanza con il PDS. “Occhetto mi ha fatto una domanda. La mia risposta è che non esistono le condizioni per un accordo elettorale”, per il leader referendario la premessa per un accordo era la rottura con Rifondazione Comunista e un chiarimento politico con La Rete. Anche il Segretario DC Martinazzoli replica duramente all’intervento fatto alla Festa de l’Unità dal Segretario del PDS «Dica Occhetto come in tutti questi anni ha potuto campare un partito di mastodontico assetto come il suo. Io non ho risposte pregiudiziali e, a differenza di lui e di altri, non mi rallegro quando vedo le disgrazie altrui».

Primo Greganti si è costituito ed è stato portato a San Vittore. I vertici del partito tendono a sminuire “non abbiamo preso tangenti”, ammettono solo l’evasione fiscale “abbiamo fatto come tanti in Italia”.

Storica visita del rabbino capo di Israele, Meir Lau, nei giorni successivi in Vaticano; in quell’occasione invita Giovanni Paolo II a Gerusalemme.

Alle elezioni regionali di Amburgo – considerate un test politico nazionale di grande importanza – dura sconfitta dei partiti tradizionali, SPD e CDU. Raddoppiano i loro voti i verdi al 13%, moltiplicano i consensi i due partiti xenofobi di estrema destra che sommati fanno oltre l’8%.

Sabato 20 settembre 2013

Approvata dal Consiglio dei ministri la Nota di aggiornamento al Def che contiene il nuovo quadro macroeconomico e il Programma nazionale di riforme per i prossimi anni. È stato rivisto in negativo il Pil 2013 a -1,7 per cento, mentre il dato tendenziale per il deficit è superiore al 3% del Pil. Il commissario Ue agli Affari economici, Olli Rehn auspica che siano prese misure in modo tempestivo per rispettare il rapporto del 3%.

Il Segretario del PD Guglielmo Epifani ha proposto all’assemblea la data dell’8 dicembre per lo svolgimento delle primarie per la scelta del nuovo Segretario. Riguardo l’attività di Governo, Epifani ha chiesto che non venga aumentata l’Iva.

BlackBerry, il gruppo canadese che produce i celebri smartphone, ha annunciato il massiccio licenziamento di un terzo dei dipendenti. La crisi è stata causata da una vendita molto al di sotto delle aspettative dei modelli BlackBerry 10. Per il futuro l’azienda prevede di concentrarsi nel campo dei servizi e prodotti per le aziende.

Francesco Nirto, uno dei latitanti più pericolosi, è stato catturato in Olanda. Uno degli ultimi rimasti liberi della faida di San Luca, iniziata per uno scherzo il 10 febbraio del 1991 e culminata nella strade di Duisburg il 15 agosto 2007. Condannato all’ergastolo per degli omicidi legati alla faida commessi nel 1992, era latitante dal 2007.

Franco Bellacci

