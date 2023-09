Martedì 21 settembre 1993



Lega e Msi dopo le recenti vicende giudiziarie che hanno coinvolto membri del Pds invitano Occhetto alle dimissioni. Critiche anche da parte de L’Osservatore Romano per la “sconcertante per la presunzione d’innocenza sbandierata dai massimi esponenti pidiessini che non avevano lesinato pesanti critiche agli altri partiti”. Replica Occhetto: “Inaudita aggressione politica, scatenata per presentare la maggiore forza della sinistra italiana come parte di un vecchio regime di potere e di corruzione”. Interviene anche il numero due di Botteghe Oscure, Massimo D’Alema: “C’è chi depista i giudici” tirando in ballo i servizi segreti.

Oriana Fallacci è la prima scrittrice italiana a dare voce a un suo libro. Lettera a un bambino mai nato, un milione e mezzo di copie vendute in Italia, 5 milioni nel mondo, uscirà in un cofanetto: libro e 4 cassette di una durata complessiva di 4 ore e mezzo. Fallaci nel presentare questo lavoro ha detto: “Era il libro parlato ideale, perché è il monologo di una donna”. La scrittrice ha scelto personalmente anche le musiche da inserire, per l’apertura e la chiusura ha voluto Greenslavees, un’antica canzone che commuove perché piena di rimpianto e di nostalgia: “Quando muoio, per carità, non v’azzardate a farmi il funerale con la gente. Se volete farmi festa, farmi una gentilezza, mi suonate Greensleeves”.

Sabato 21 settembre 2013

Alle ore 12, 10 uomini armati con volto coperto hanno attaccato il centro commerciale Westgate nel quartiere Westlands di Nairobi, mentre stava ospitando una giornata di eventi per bambini, uccidendo 63 persone e ferendone 175. Il gruppo militante islamista Al-Shabaab ha rivendicato la responsabilità dell’attacco.

“La crescita mondiale è ancora debole e i rischi al ribasso sono diventati più marcati”. Così il Fondo Monetario nel World Economic Outlook che indica tra i rischi le conseguenze del rallentamento della Cina, della politica monetaria Usa e di una possibile stagnazione in Eurolandia.

Con i numeri del DEF non si rischia solo l’aumento dell’Iva, ma torna in ballo anche la seconda rata dell’IMU sulla prima casa. Servono 3,4 miliardi, 1 per la prima, 2,4 per la seconda, al momento sono disponibili solo 300 milioni.

Un cinquantenne ha fatto ricorso al Giudice di Pace del tribunale di Sarzana per farsi togliere dieci multe ricevute per aver “bucato” il semaforo. L’uomo ha sostenuto che il viagra gli aveva provocato uno stato confusionale tale da non consentirgli di distinguere i colori. Il Giudice non gli ha restituito i punti sulla patente, ma ha gli concesso uno sconto di 1.000 euro sui 1.700 complessivi.

Franco Bellacci

© Riproduzione riservata

Franco Bellacci