Mercoledì 15 settembre 1993



Don Pino Puglisi, sacerdote molto attivo nella sua lotta contro la mafia, è stato ucciso intorno alle 22 il giorno del suo 56° compleanno con un colpo di pistola alla nuca, mentre stava rientrando nella sua casa nel rione Brancaccio. Nonostante due mesi prima la mafia gli avesse incendiato il portone della sua chiesa, non era stata presa nessun tipo di precauzione.

Mogadiscio: due parà di 20 anni, i caporali Giorgio Righetti e Rossano Visioli, sono stati uccisi dai cecchini mentre facevano ginnastica. Verso sera è scoppiata una violenta sparatoria fra milizie locali rivali a cui hanno risposto i soldati degli emirati arabi che presidiavano la strada. Quattro soldati italiani fuori servizio sono finiti sotto il fuoco incrociato, due sono riusciti a mettersi in salvo, due sono rimasti colpiti a morte. L’indomani le truppe italiane avrebbero definitivamente lasciato Mogadiscio.

Il processo di pace in Medio Oriente sta subendo un felice “effetto valanga” e, dopo l’accordo tra Israele e Olp, si allarga promettendo di allargarsi ancora. Ieri mattina, come annunciato, le delegazioni israeliana e giordana ai negoziati di Washington hanno approvato “un’agenda per un accordo di pace” che riporterà alla piena normalità i rapporti tra i due Paesi entro due anni.

È morto a 79 anni il colonnello Edmondo Bernacca, popolarissimo meteorologo, che per più di 20 anni ha presentato le previsioni del tempo sulla Rai.

Domenica 15 settembre 2013

Un milione di occupati in meno nella fascia under 35 in 3 anni. Secondo i dati Istat alla fine del secondo trimestre 2013 la fascia 25-34 anni aveva 6,3 milioni di occupati oggi sono 5,3 milioni.

Per evitare l’aumento dell’IVA serve un miliardo entro 15 giorni, ma il capogruppo Pdl alla Camera Renato Brunetta assicura: “L’Iva non aumenterà. C’è l’impegno del governo e della maggioranza”.

Elezioni in Baviera: dilaga la Csu “gemellata” con la Cdu di Merkel, il governatore uscente Seehofer ottiene la maggioranza assoluta dei seggi con il 49%. Male i socialdemocratici: 20,5%.

Una foto pubblicata su Facebook dove una giovane coppia si bacia all’aperto accende una discussione fra tradizionalisti integralisti indignati e giovani stanchi di stanchi si subire diktat familiari e pregiudizi sociali.

La crisi non ha risparmiato negozi e piccole botteghe al dettaglio, con 11.328 imprese che, secondo dati Confesercenti, hanno chiuso i battenti dall’inizio dell’anno. Un trend poco confortante che però non ha impattato sul mercato dell’usato che negli ultimi anni ha continuato a crescere. I motivi? La necessità di una maggior oculatezza negli acquisti e una nuova coscienza ecologica dai vestiti ai dischi, passando per libri e mobili, il mercato di seconda mano rappresenta un’eccezione al drammatico periodo nel settore del commercio.

Franco Bellacci

