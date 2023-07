Giovedì 8 luglio 1993

Al G-7 si è raggiunto un accordo sul commercio internazionale. Si va verso l’eliminazione dei dazi su acciaio, medicinali, birra, macchinari medici e per le costruzioni, mentre liquori, mobili e macchine agricoli avranno alcune eccezioni. Ma soprattutto sembra l’accordo decisivo per concludere i negoziati che cambieranno il commercio mondiale negli anni a venire (l’aprile dell’anno seguente infatti a Marrakesh i 123 Paesi che costituivano il GATT avrebbero firmato l’accordo per la nascita dell’Organizzazione Mondiale del Commercio).

Si parla di un patto fra DC e PDS per lo svolgimento delle elezioni nella primavera del 1994. Il PDS e la stessa Lega Nord, i due partiti che spingevano per il voto in autunno, si sono convinti che i tempi sono troppi stretti. Nel frattempo il PDS proverà a cambiare la legge elettorale nel passaggio al Senato provando ad eliminare lo scorporo e inserire un premio di maggioranza.

La difficoltà dei partiti politici tradizionali si ripercuote sulle classiche feste di fine estate. In forse le Feste di DC, PSI, PRI e anche le due feste programmate di Rifondazione Comunista perché i militanti prima chiedono chiarezza sui continui litigi interni. Nessun problema per le feste di PDS e MSI.

A pochi giorni dalla scadenza del pagamento dell’ICI continuano i problemi: i bollettini sono introvabili e le code nei luoghi dove si possono effettuare i pagamenti sono sempre più lunghe.

Rifondazione Comunista propone l’immediato l’abolizione dell’ICI sulla prima casa.

Comunicato durissimo della CEE contro l’Italia. La Comunità Europea chiede all’Italia di sospendere la cancellazione del debito all’Ilva e inoltre vuole sapere quanti ammontano gli aiuti che l’IRI ha concesso all’Ilva. Se l’Italia non dovesse rispondere, Bruxelles potrebbe bloccare il trasferimento di fondi all’Italia e applicare dei dazi all’acciaio italiano.

Il TAR del Lazio annulla la direttiva del Comitato Interministeriale Prezzi del 16 marzo 1993 che aveva liberalizzato i prezzi di pane e latte, con questa sentenza tornano i prezzi amministrati di 2.800 lire al chilo per il pane e 1.600 lire al litro per il pane.

Lunedì 8 luglio 2013

A Monza si è svolto l’evento “verso l’Expo 2015”. Sono presenti il Presidente della Repubblica Napolitano, il Presidente del Consiglio Letta, molte altre autorità locali. Il Presidente della Repubblica invita tutte le forze politiche a mettere da parte le diatribe domestiche, definendo l’Expo un’occasione straordinaria per Milano. Fuori da Villa Reale i No-Expo contestano l’iniziativa che secondo loro sarà causa di taglio dei servizi e di molti altri problemi. Più lontano, anche Beppe Grillo usando il suo blog contesta Expo.

Continuano le polemiche sull’IMU fra il PDL e il ministro Saccomanni, che intanto dichiara di essere alla ricerca di soluzioni che possono accontentare tutti.

È il giorno del primo viaggio fuori Roma del pontificato di Papa Francesco, che si svolge a Lampedusa. Il Papa da una barca della Guardia Costiera getta una corona di fiori in mare per non dimenticare i migranti morti nelle traversate e durante l’omelia nella Messa celebrata dentro lo stadio parla di “globalizzazione dell’indifferenza”.

All’improvviso arriva l’annuncio della cessione dell’80% di Loro Piana al gruppo francese LVMH per due miliardi di euro.

In Egitto proseguono le manifestazioni che sfociano in scontri durissimi che provocano circa cinquanta morti fra i Fratelli musulmani, sostenitori del deposto Presidente Morsi e i militari

Franco Bellacci