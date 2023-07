Lunedì 26 luglio 1993 –

La benzina inizia a scarseggiare, se l’incontro con gli autotrasportatori dell’Unatras dovesse andare male il Governo si dice pronto ad usare qualunque strumento. Si pensa alla precettazione, all’eventuale uso dell’esercito per l’emergenza e alle forze dell’ordine per proteggere gli autotrasportatori che non scioperano.

Nei primi tre mesi dell’anno sono stati persi 271.000 posti di lavoro, il tasso di disoccupazione in un trimestre è salito dal 9,5% al 10,5% (7,9% uomini, 14,9% donne).

La Costituente DC ha scelto Mino Martinazzoli come leader, il suo compito sarà quello di tenere unito il partito diviso: a livello territoriale; con visioni politiche diverse fra chi guarda a sinistra e chi guarda a destra; fra la voglia di conservazione dei notabili non toccati da tangentopoli e la voglia di rinnovamento interpretata da Rosy Bindi “c’è un autobus da cui alcuni devono scendere”.

Cuba: nel 40° anniversario dell’assalto al Moncada Fidel Castro annuncerà che il possesso di Dollari USA non sarà più un reato e che una nuova catena di negozi statali accetterà come pagamento soltanto i Dollari.

Venerdì 26 luglio 2013 –

Ridurre la pressione fiscale è un obiettivo “prioritario”, da perseguire “con tenacia”. Lo ha detto il ministro dell’Economia, Fabrizio Saccomanni, ma sui tempi Saccomanni non è ottimista: la riduzione delle imposte su imprese e lavoro riguarda un orizzonte non di mesi, ma di anni. Inoltre secondo il ministro è “Difficile eliminare del tutto Irap sul costo del lavoro” perché farebbe “venir meno un utile strumento di non agevole rimpiazzo con altre imposte”.

Il Viceministro dell’economia Fassina ha detto che il 54% di pressione fiscale sul PIL è insostenibile e crea le condizioni per l’evasione fiscale di necessità. Parole che creano la rivolta nella CGIL, la divisione nel PD e il plauso del PDL.

A maggio nuovo record di disoccupazione: le persone in cerca di lavoro erano 3 milioni 140mila, il 12,2% della forza lavoro (+0,2 punti su aprile). Diminuiscono ancora gli occupati: -27.000 sul mese precedente, -387.000 sull’anno precedente.

Tunisia: è stato ucciso con 12 colpi di pistola Mohamed Brahmi, membro dell’opposizione tunisina, ex segretario generale del Movimento del Popolo e deputato dell’Assemblea costituente tunisina. I maggiori sospettati sono alcune persone legate alla fazione salafita, in qualche modo riconducibili alla Lega nazionale per la protezione della rivoluzione, una formazione spesso accostata all’esecutivo.

Franco Bellacci

