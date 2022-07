Neanche la presenza dei passanti l’ha fermato dal suo intento, quello di uccidere l’ex compagna. Per fortuna la donna, prontamente soccorsa in ospedale, non è in pericolo di vita, mentre per l’uomo è scattato l’arresto.

È quanto accaduto nel tardo pomeriggio di oggi, 8 luglio, a La Spezia. La vittima, una donna italiana, è stata raggiunta in strada e minacciata con un coltello dall’ex compagno, un uomo di nazionalità albanese con cui ha avuto due figli che dopo la separazione sono rimasti a vivere con la madre.

Lei è quindi scappata, cercando riparo su un bus che in quel momento si era fermato per fare scendere dei passeggeri. Davanti ai passanti l’ex compagno non ha esitato a sferrarle più coltellate, colpendola al torace e alla testa.

Quindi l’uomo ha tentato la fuga, ma l’allarme lanciato prontamente dal conducente ha consentito alla polizia di ritrovarlo poco distante e di fermarlo senza che opponesse resistenza.

La donna, trasportata in ospedale con una ambulanza e sottoposta rapidamente a un intervento da parte dei medici, fortunatamente non è in pericolo di vita.

Redazione

© Riproduzione riservata

Carmine Di Niro