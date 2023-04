Probabilmente una lite dovuta ad una causa legale seguita dallo studio. Potrebbe essere questo il movente che ha spinto un uomo di 52 anni ad aggredire con un’arma da taglio un’avvocata di 50 anni al termine di un incontro in uno studio di Oderzo, in provincia di Trento.

Meri Zorz, questo il nome della vittima dell’aggressione, è ricoverata in ospedale con una ferita al braccio ma secondo i medici non è in pericolo di vita. A dare l’allarme è stato un commerciante della zona facendo scattare l’immediato arrivo dei carabinieri e del personale sanitario del 118.

Il suo aggressore, dopo esser scappato dallo studio legale, è stato poi trovato morto dai carabinieri all’interno di un casolare sempre nel Trevigiano.

Secondo quanto appreso dall’Ansa, il 52enne morto suicida era da tempo cliente dello studio legale: è probabile che cliente e vittima abbiano avuto una discussione tesa su un contenzioso civile seguito dalla professionista.

Scappato dallo studio legale e ricercato dai carabinieri, il 52enne è stato poi rintracciato in un casolare appartenente alla sua famiglia già privo di vita: secondo gli inquirenti tutto farebbe ricondurre ad un suicidio.

Redazione

Carmine Di Niro