Prima ha aggredito la moglie e i figli con un coltello, poi li ha fatti uscire di casa e si è barricato dentro l’abitazione. È successo a Cianciana, un paese dell’entroterra siciliano in provincia di Agrigento, in un appartamento di via Puccini in una zona popolare del piccolo centro. Un uomo ha accoltellato i suoi familiari, un bambino di sette anni è stato colpito all’addome più volte ed è in gravi condizioni. Per lui è stato disposto un trasporto d’emergenza con l’elisoccorso all’ospedale dei bambini di Palermo. La moglie dell’uomo non è in pericolo di vita ma è stata ricoverata all’ospedale di Sciacca. Il 35enne ha aggredito anche la figlia minore che invece è ricoverata sempre a Palermo.

Notizia in aggiornamento.

Redazione

Luca Sebastiani