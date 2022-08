Lo ha accoltellato al termine di una lite violentissima all’esterno di un centro commerciale di Busnago, in provincia di Mona e Brianza, costringendolo ad essere sottoposto a un intervento chirurgico e al ricovero in terapia intensiva, intubato ma fuori pericolo.

Per questo i carabinieri della compagnia di Vimercate hanno tratto in arresto un 27enne residente nella provincia di Lecco, ritenuto colpevole della grave aggressione ai danni di un 15enne avvenuta nel pomeriggio del 16 agosto scorso.

Dopo rapide indagini si è chiuso il cerchio attorno al giovane, con i militari che lo hanno rintracciato e fermato davanti casa, prima del rientro nel suo appartamento. All’interno è stata rinvenuta anche la presunta arma utilizzata per ferire il 15enne: un coltello a serramanico di 21 centimetri con una lama di 10 centimetri, oltre a due dosi di cocaina da circa 0,5 grammi l’una.

L’aggressione è avvenuta fuori da una sala giochi, nella zona esterna del centro commerciale: i due si sono affrontati sotto un portico, con la rissa scoppiata probabilmente per futili motivi, per uno sguardo di troppo. Il 27enne ha prima iniziato con spinte, calci e pugni, poi ha estratto il coltello con cui ha ferito il ragazzo minorenne, senza che la dozzina di ragazzi presenti intervenisse per tentare di separarli.

La scena è stata immortalata dalle telecamere di sicurezza del centro commerciale, che hanno ripreso ance la sua fuga. Il 27enne è risultato essere in cura a un Cps per problemi psichiatrici e, scrive Repubblica, già in passato sarebbe stato fermato in strada con un taser con sé.

Ora il 27enne, portato in carcere a Monza dopo esser stato dichiarato in stato di arresto nella caserma di Bellusco, dovrà rispondere di tentato omicidio aggravato dai futili motivi, porto di oggetti atti e detenzione abusiva di munizioni.

Fabio Calcagni Napoletano, classe 1987, laureato in Lettere: vive di politica e basket.

