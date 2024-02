Il mondo dell’informazione piange Carlotta Dessì, giovane giornalista Mediaset di 35 anni scomparsa nelle scorse ore in seguito ad una grave malattia. La notizia è stata data dalla redazione di TgCom24 che si stringe “alla famiglia Dessì con profondo dolore”. Originaria di Cagliari, ha lavorato prima a Pomeriggio 5, poi a Fuori dal Coro, la trasmissione condotta su Rete 4 da Mario Giordano dove Carlotta era stata lo scorso 3 gennaio 2024 postando una foto sui social che la ritraeva su una sedia a rotelle insieme al conduttore Giordano.

Carlotta Dessì, la malattia e il messaggio a inizio 2024: “Giorno della ripartenza”

“3.1.24. Il giorno della ripartenza. Della nuova cura. Come se si cominciasse ora” aveva scritto la giornalista che ha scoperto la malattia ad agosto 2023 e nel giro di pochi mesi le sue condizioni di salute sono precipitate. Per Fuori dal Coro Dessì si è occupata di diverse inchieste. Da anni viveva a Milano e nel 2020 era stata premiata con Premio Giustolisi intitolato alla memoria di Franco Giustolisi, uno dei più importanti giornalisti d’inchiesta italiani con una menzione speciale, insieme ad altri colleghi, per il lavoro sul campo fatto in tempo di Covid.

Carlotta Dessì, l’ultimo post: “La paura fa tremare ma non temere”

Poche settimane fa, nel suo ultimo post pubblicato su Instagram, pubblicata la foto di un quadretto regalato da una amica con la frase “non temere” e accompagnato da un post che descriveva appieno il periodo delicato che la 35enne stava vivendo: “Questo regalo è arrivato qualche giorno fa. “Non temere”, mi ha scritto la mia adorata Simonetta. E in queste due parole ho capito che c’è tutto il senso della mia vita. Ah, la vita. Quanto la cerchi, quando tocchi per mano la sofferenza e la malattia. Sentendoti pure egoista. La paura fa tremare e la mente viaggia. Ma “non temere”, Carlotta”.

Carlotta Dessì, il racconto della malattia: “Lotto e non sono sola”

A Fuori dal Coro da Giordano aveva così raccontato la sua malattia: “Bisogna lottare, non bisogna arrendersi. Una cosa è certa. Non sono sola. Non lo sono mai stata dal primo giorno in cui ho scoperto la mia malattia, 4 mesi fa, in una caldissima estate milanese. Da quel giorno la mia vita è cambiata. È cambiata per me, per la mia famiglia, per il mio compagno”.

Barbara D’Urso, che per anni ha condotto Pomeriggio 5, commenta: “Piccola Carlottina… Per anni e anni sei stata la mia inviata a pomeriggio5… Negli ultimi mesi ci siamo sentite e scritte tante volte… E tutte e due pensavamo che ce l’avresti fatta… Sono molto triste e ti voglio tanto bene”.

