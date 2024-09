È scomparsa questa sera, all’età di 89 anni, Clio Maria Bittoni, moglie dell’ex Presidente della Repubblica Italiana Giorgio Napolitano, venuto a mancare il 22 settembre dello scorso anno. Nata a Chiaravalle (An) il 10 novembre 1934, Bittoni ha condiviso 64 anni di matrimonio con l’ex Capo dello Stato. Dalla loro unione sono nati due figli, Giovanni e Giulio.

Marchigiana, prima giurista, poi avvocato, specializzata in diritto del lavoro e militante comunista, posizione poi superata per abbracciare la direzione del socialismo europeo. Risoluta, non ha mai amato apparire, né rilasciare interviste. “Ero stato fortemente attratto dalla ragazza, più giovane di me, che dapprima vidi in ambienti di partito”, ricordava Napolitano. Bittoni lavorò nell’ufficio legislativo della Lega delle Cooperative, ma rinunciò all’incarico quando Napolitano venne eletto presidente della Camera.

Dopo aver trascorso alcuni anni nell’ala del Quirinale riservata ai presidenti, Clio Maria Bittoni si è trasferita, insieme al marito, nell’appartamento di Palazzo della Panetteria, situato in una delle aree adiacenti al Quirinale. In questa nuova residenza si sentiva più libera dai vincoli dei protocolli e delle formalità.

