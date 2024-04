Quest’anno è il 100esimo anniversario della morte, anzi dell’omicidio efferato, di Giacomo Matteotti. Il deputato socialista, infatti, venne rapito e assassinato dai fascisti nel 1924. In vista della ricorrenza della data tragica del 10 giugno, insieme a quella più imminente del 25 aprile come Festa della Liberazione, ha parlato la nipote di Matteotti, Elena.

Matteotti, l’appello della nipote al governo

“Questo 25 aprile per me è diverso perché è l’anno del centenario dell’omicidio di mio nonno Giacomo Matteotti. Voglio fare un appello: chiedo al governo di dare un messaggio chiaro contro ogni rigurgito di sopraffazione e a favore della tolleranza e della libertà di espressione. Ma questo messaggio non deve partire solo dalla presidente del consiglio Meloni, deve essere accolto da tutti i partiti. Il fascismo che uccise mio nonno ora non c’è ma bisogna sempre essere vigili”. Questo l’appello della nipote di Giacomo Matteotti, Elena.

Redazione

© Riproduzione riservata

Luca Sebastiani