Sofia Sacchitelli più che stare a disperarsi e a rimuginare sulla sua tragedia aveva fondato con la madre e la sorella Ilaria l’associazione “Sofia nel cuore” per raccogliere fondi e sostenere la ricerca contro le malattie rare. Lei che da tempo combatteva contro un angiosarcoma cardiaco, che aveva deciso di impiegare il tempo che le era rimasto in iniziative che potessero sensibilizzare e aiutare gli altri, è morta la scorsa notte, aveva 23 anni. Era diventata piuttosto nota. “Al piangermi addosso ho preferito fare qualcosa di utile”, diceva cosciente di non avere più tanto tempo.

Sacchitelli era di Genova, studiava Medicina, era al quinto anno. Recentemente era stata insignita con la prima medaglia d’oro al merito della storia dell’Università di Genova. L’associazione era stata fondata recentemente, in pochissimo tempo era riuscita a ottenere grande visibilità. “Sofia nel cuore” era arrivata anche nei campi delle massime serie del calcio con la patch dell’associazione applicata sulle maglie di Genoa e Sampdoria. “Non lo faccio per me. Tra un po’ morirò. È per aiutare i malati del futuro”, aveva raccontato in una recente intervista a Il Corriere della Sera.

Il primo sintomo era stato la tosse, poi la febbre, nausea e vomito seguito da perdita di peso e gonfiamento delle gambe. La malattia le era stata diagnosticata nel novembre 2021. Sacchitelli era malata di un angiosarcoma cardiaco all’atrio destro, un tumore molto aggressivo e che colpisce una persona su tre milioni. “Ho chiesto alla mia oncologa perché proprio a me. ‘Solo sfiga’, mi ha risposto”, aveva raccontato lei stessa al Corriere della Sera. Aveva cominciato le cure a Genova, poi al Niguarda di Milano e in un centro di Aviano. I primi cicli avevano funzionato. La malattia però era tornata e si era allargata anche ai polmoni. La morte è arrivata perfino prima del previsto. Le condizioni avevano preso a peggiorare drasticamente dallo scorso novembre. Tantissimi i messaggi di cordoglio e di solidarietà che si leggono in queste ore sui social. Il suo impegno l’aveva resa una persona molto nota. La Onlus ha già raccolto quasi 100mila euro.

“Addio a Sofia Sacchitelli, la giovane studentessa genovese che con coraggio aveva raccontato la sua malattia fondando l’associazione ‘Sofia nel cuore’. Un modo per raccogliere fondi per aiutare i medici a studiare il rarissimo tumore cardiaco che l’aveva colpita e trovare una cura. La sua eredità e la sua tenacia non saranno mai dimenticate, buon viaggio Sofia”, ha scritto in una nota il sindaco di Genova Marco Bucci. “Sofia ha lottato contro questo male cercando anche di sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema delle malattie rare. Aveva anche fondato, insieme ad altri, l’Associazione ‘Sofia nel cuore’ per un impegno sociale e di ricerca scientifica su questo tema. Sofia è stata un esempio di coraggio e di forza, oltre che di attaccamento ai valori scientifici e medici. Buon viaggio Sofia… anzi – anche se il destino ti ha privato di questa gioia terrena – buon viaggio Dottoressa … illumina da lassù la ricerca e lo studio delle malattie rare”, ha scritto il direttore della Clinica di Malattie Infettive del Policlinico San Martino di Genova, Matteo Bassetti.

“Ti ricorderemo con il sorriso sul viso e il coraggio di chi sa trasformare le difficoltà in solidarietà e speranza per gli altri. Addio Sofia – ha scritto in una nota il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti – Tutta Genova e la Liguria oggi pregano per te e si stringono alla tua famiglia, ai tuoi amici, a chi ti vuole bene e porterà avanti il percorso che hai iniziato”. I funerali si svolgeranno mercoledì 29 marzo in forma privata, alle 18:00, a Genova Albaro, presso la chiesa di Santa Teresa del Bambin Gesù e San Pietro Apostolo.

Vito Califano Giornalista. Ha studiato Scienze della Comunicazione. Specializzazione in editoria. Scrive principalmente di cronaca, spettacoli e sport occasionalmente. Appassionato di televisione e teatro.

