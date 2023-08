Dopo un ricovero di alcune settimane, si è spento a Brescia all’età di 72 anni, Edrissa Sanneh, meglio conosciuto come Idris, personaggio televisivo e giornalista, grande tifoso della Juventus.

Idris viveva a Bedizzole in provincia di Brescia ed era diventato noto al grande pubblico grazie alla trasmissione Quelli che il calcio. Nato a Brufut, in Gambia, il 2 gennaio 1951, Edrissa Sanneh era arrivato in Italia nel 1972 grazie a una borsa di studio ottenuta presso l’Università per Stranieri di Perugia, ma dopo aver trascorso del tempo nella città umbra decide di trasferirsi a Brescia, dove termina gli studi e inizia a lavorare come DJ.

I suoi esordi come giornalista sportivo risalgono al 1977 per RTV-Radio televisione bresciana. La svolta arriva nel 1989 quando partecipa e vince il programma di Canale 5 Star 90, dedicato alla scoperta di nuovi talenti. Da lì ci furono altre partecipazioni a programmi televisivi come La ruota della fortuna e Il Quizzone in qualità di concorrente e il programma che gli diede la notorietà, Quelli che il calcio.

Le telecronache di Idris negli anni ’90 – Ha raccontato le partite della Vecchia Signora dal 1993 collegandosi dagli stadi di tutta Italia per conto del programma televisivo lanciato da Fabio Fazio, continuando a lavorarci fino al 2009. Inoltre, ha avuto anche una piccola esperienza cinematografica partecipando al film “Tifosi” di Neri Parenti e non solo.

Nel 2005 fu tra i concorrenti de L’Isola dei Famosi e nel 2016 partecipò come ospite a Grand Hotel Chiambretti. Nel corso degli anni Idris ha intrapreso anche la carriera di attore, recitando nel film Bianco e nero di Fabrizio Laurenti nel 1990 e nel film Tifosi di Neri Parenti del 1999, ma anche nella serie tv Butta La Luna tra il 2006 e il 2009.

In carriera ha anche diretto un telegiornale multietnico per una tv locale di Brescia, dove ha vissuto negli ultimi anni della sua vita continuando ad occuparsi di giornalismo. La camera ardente è stata allestita presso l’istituto ospedaliero Fondazione Poliambulanza di Brescia, mentre i funerali saranno celebrati lunedì 7 agosto a Bedizzole.

