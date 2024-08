Sono morti il pilota e il passeggero dell’aereo ultraleggero precipitato a Terni poco dopo le 13 di giovedì 22 agosto. L’incidente è avvenuto nella zona dell’aviosuperficie, in un terreno che si trova accanto alla superstrada E45. Il piccolo aereo, secondo le prime informazioni dei vigili del fuoco, è precipitato per cause in corso di accertamento subito dopo il decollo e ha preso fuoco.

Il velivolo, un aeromobile da turismo quadriposto e monomotore, era diretto a L’Aquila. L’impatto, riferiscono i vigili del fuoco, è avvenuto alla fine della strada di Maratta, verso Narni poco dopo il parco Chico Mendes. Le due vittime avevano circa 60 anni.

L’incendio ha coinvolto anche la vegetazione circostante con le fiamme domate dai vigili del fuoco.

