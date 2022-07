Colpito più volte alla testa con una stampella perché colpevole di aver fatto apprezzamenti a una donna. E’ morto così, in pieno giorno, un uomo di 38 anni, di nazionalità nigeriana e ambulante nella zona, nel centro cittadino di Civitanova Marche, in provincia di Macerata. L’aggressione è avvenuta intorno alle 14 lungo corso Umberto I quando la vittima è stata affrontata da un uomo che si trovava in compagnia della donna oggetto di apprezzamenti.

Soccorso da alcuni passanti prima e dal 118 dopo, per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Troppo gravi le ferite riportate. Sul posto gli uomini della Squadra mobile della Questura di Macerata e il magistrato Claudio Rastrelli. L’aggressore sarebbe già in stato di fermo e sotto interrogatorio negli uffici di polizia.

La persona fermata, ritenuta responsabile dell’omicidio, è un 32enne italiano che si sarebbe difeso sostenendo che la vittima avrebbe importunato la sua fidanzata. La polizia sta raccogliendo varie testimonianze dalla persone presenti al momento dell’aggressione per ricostruire con esattezza quanto accaduto. Al vaglio anche le immagini delle telecamere presenti nel centro cittadino. Sotto approfondimento anche i video girati da alcuni presenti.

Secondo alcuni negozianti, l’ambulante era una presenza abituale nel centro città e sarebbe stata sua la stampella usata per colpirlo.

