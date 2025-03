Omicidio presumibilmente di camorra a Napoli dove poco dopo le 18 un giovane è stato vittima di un agguato in strada. Si chiamava Emanuele Durante. Il primo marzo scorso aveva compiuto 20 anni.

I carabinieri sono intervenuti a via Santa Teresa degli scalzi. Poco prima il 20enne è stato raggiunto da colpi d’arma da fuoco da ignoti. È deceduto poco dopo con il corpo della vittima è stato lasciato da ignoti nell’ospedale Pellegrini.

Indagini in corso da parte dei carabinieri del nucleo investigativo di Napoli e dei militari della compagnia Stella impegnati nel ricostruire la dinamica della vicenda.

Si tratta di un “omicidio dinamico”. In pratica l’uomo era in sella a uno scooter quando è stato colpito. Il luogo dei fatti dovrebbe essere nei pressi della pompa di benzina IP di via santa Teresa degli scalzi.

