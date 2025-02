Duplice agguato di camorra a Napoli dove poco dopo 18:15, personale del locale Upgsp, del Commissariato di Scampia e della squadra mobile è intervenuto in II traversa di via Vincenzo Janfolla, quartiere Miano, per la segnalazione di due soggetti a bordo di uno scooter attinti da colpi d’arma da fuoco. I due, a seguito dei colpi, sono rovinati al suolo. Dopo l’iniziale intervento della polizia, le indagini sono affidate all’Arma dei carabinieri del Comando Provinciale di Napoli.

Le vittime sono Francesco Abenante, 34 anni e Salvatore Avolio di 32, entrambi con precedenti. Il primo è deceduto nell’immediato, l’altro, il secondo, è stato trasportato all’Ospedale Cardarelli in codice rosso dove ne è stato constatato il decesso poco dopo.

Dinamica in fase di ricostruzione. L’agguato sembra essere di chiara matrice camorristica in una zona, come quella di Miano, dove da tempo sono noti contrasti tra opposte fazioni malavitose, entrate in scena dopo la fine del clan Lo Russo.

Ciro Cuozzo Giornalista professionista, nato a Napoli il 28 luglio 1987, ho iniziato a scrivere di sport prima di passare, dal 2015, a occuparmi principalmente di cronaca. Laureato in Scienze della Comunicazione al Suor Orsola Benincasa, ho frequentato la scuola di giornalismo e, nel frattempo, collaborato con diverse testate. Dopo le esperienze a Sky Sport e Mediaset, sono passato a Retenews24 e poi a VocediNapoli.it. Dall'ottobre del 2019 collaboro con la redazione del Riformista.

