Nel primo pomeriggio di sabato 19 ottobre un uomo è stato ucciso a colpi d’arma da fuoco a Ponticelli, periferia orientale di Napoli.

I carabinieri del nucleo radiomobile del capoluogo partenopeo sono intervenuti al pronto soccorso di Villa Betania dove l’uomo, 43 anni, è arrivato in fin di vita ed è morto poco dopo il ricovero.

Sarebbe stato raggiunto da più colpi d’arma da fuoco nel corso di quello che sembra essere, in attesa di conferme ufficiali, un agguato di matrice camorristica.

Indagini in corso per chiarire dinamica e luogo dove si è consumato l’omicidio in un quartiere, come quello di Ponticelli, dove nonostante i recenti arresti e la continua repressione delle forze dell’ordine, la malavita continua a riciclarsi.

